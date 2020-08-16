СМИ: Агент Алексея Миранчука в понедельник проведет переговоры с «Аталантой»

По информации источника, сумма трансфера 24-летнего россиянина может составить €15 млн и бонусные выплаты. Контракт Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.
В прошедшем сезоне Миранчук провел 32 матча, в которых забил 16 мячей и отдал пять голевых передач, также отметившись двумя мячами в ворота итальянского «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Ранее игроком интересовался итальянский «Милан».
Миранчук является воспитанником академии «Локомотива», вместе с командой он стал чемпионом России, трижды обладателем кубка страны и один раз — суперкубка. В составе сборной России принимал участие на чемпионате мира — 2018.
«Аталанта» в прошедшем сезоне стала третьей в чемпионате Италии, забив 98 мячей. Клуб впервые принимал участие в Лиге чемпионов и дошел до ¼ финала, где уступил французскому ПСЖ.