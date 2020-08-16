СМИ: Агент Алексея Миранчука в понедельник проведет переговоры с «Аталантой»

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По информации источника, сумма трансфера 24-летнего россиянина может составить €15 млн и бонусные выплаты. Контракт Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

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Локомотив (Москва) Все о команде

В прошедшем сезоне Миранчук провел 32 матча, в которых забил 16 мячей и отдал пять голевых передач, также отметившись двумя мячами в ворота итальянского «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Ранее игроком интересовался итальянский «Милан».

Аталанта (Бергамо) Все о команде

Миранчук является воспитанником академии «Локомотива», вместе с командой он стал чемпионом России, трижды обладателем кубка страны и один раз — суперкубка. В составе сборной России принимал участие на чемпионате мира — 2018.