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16:52 (мск), источник: ТАСС

Виталий Мешков назначен главным арбитром на матч «Зенит» — ЦСКА

ТАСС, 16 августа. Матч третьего тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА обслужит судейская бригада во главе с Виталием Мешковым. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 19 августа, начало матча в 20:00 мск. Ассистентами Мешкова будут Игорь Демешко и Арам Петросян, резервный судья — Алексей Амелин. За cистему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алексей Сухой и его помощник Антон Аверьянов.

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Зенит (Санкт-Петербург)

Во вторник состоятся три матча третьего тура. «Сочи» — «Рубин» (Казань) рассудит бригада во главе с Владиславом Безбородовым, Михаил Вилков будет главным арбитром на матче «Тамбов» — «Химки», Сергей Иванов — на игре «Краснодар» — «Арсенал» (Тула).

ЦСКА (Москва)

Помимо матча «Зенит» — ЦСКА, в среду пройдут еще четыре игры. Встречу «Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) обслужит бригада во главе с Алексеем Матюниным, на этой игре не будет работать VAR. «Уфа» примет московский «Спартак», главным арбитром будет Станислав Васильев, бригада Сергея Лапочкина назначена на встречу между грозненским «Ахматом» и волгоградским «Ротором», на матче столичного «Динамо» и «Ростова» будет работать Николай Волошин.

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