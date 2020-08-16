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17:08 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб российской премьер-лиги представил казахстанского футболиста

Российский «Ахмат» на официальном сайте представил казахстанского новичка Марата Быстрова.

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28-летний защитник подписал двухлетний контракт и получил 96-й номер. Сегодня, 16 августа, он проведет первую тренировку с командой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Быстров рассказал, что в «Ахмат» его пригласил главный тренер Андрей Талалаев, с которым они знакомы по работе в «Тамбове». Он впервые в карьере будет выступать в РПЛ.

Российская Премьер-Лига

С 2017 года Быстров принадлежал «Астане», за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в «Тобол», а с 2019 года играл за «Ордабасы». Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол.

В октябре 2018 года Быстров принял казахстанское гражданство. В феврале 2019-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА.

До переезда в КПЛ Быстров выступал в России за «Тамбов», «Челябинск» и «Магнитогорск». Родился же футболист в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию, его мама — этническая казашка из Челябинской области.

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