Клуб российской премьер-лиги представил казахстанского футболиста

28-летний защитник подписал двухлетний контракт и получил 96-й номер. Сегодня, 16 августа, он проведет первую тренировку с командой.

Ранее Быстров рассказал, что в «Ахмат» его пригласил главный тренер Андрей Талалаев, с которым они знакомы по работе в «Тамбове». Он впервые в карьере будет выступать в РПЛ.

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С 2017 года Быстров принадлежал «Астане», за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в «Тобол», а с 2019 года играл за «Ордабасы». Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол.

В октябре 2018 года Быстров принял казахстанское гражданство. В феврале 2019-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА.