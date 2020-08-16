Экс-тренер «Зенита»: Малкому нужно следовать примеру Халка

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«Зенит» в субботу обыграл «Ростов» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Малком заработал пенальти, с которого был открыт счет. Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.

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«Малком разнообразил игру “Зенита” в атаке за счет индивидуальных действий. Он идет в дриблинг, обыгрывает соперников. Из-за этого сразу меняется структура обороны, появляются свободные пространства. Ему нужно по примеру Халка сочетать индивидуальную игру с взаимодействием с партнерами. Это хорошее приобретение “Зенита”», — сказал Бышовец по телефону.

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