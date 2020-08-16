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19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер «Зенита»: Малкому нужно следовать примеру Халка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости, Сергей Яременко. Бразильскому полузащитнику петербургского «Зенита» Малкому нужно следовать примеру соотечественника Халка и сочетать индивидуальную игру с взаимодействием с партнерами, считает бывший тренер «сине-бело-голубых» Анатолий Бышовец.

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«Зенит» в субботу обыграл «Ростов» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Малком заработал пенальти, с которого был открыт счет. Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Малком разнообразил игру “Зенита” в атаке за счет индивидуальных действий. Он идет в дриблинг, обыгрывает соперников. Из-за этого сразу меняется структура обороны, появляются свободные пространства. Ему нужно по примеру Халка сочетать индивидуальную игру с взаимодействием с партнерами. Это хорошее приобретение “Зенита”», — сказал Бышовец по телефону.

Зенит (Санкт-Петербург)

«Поначалу были сомнения в Малкоме — и по здоровью, и по мотивации. Но среда и обстановка в команде, да и сам Петербург — все они закрыли вопрос его возможного отъезда в Испанию», — отметил он.

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