Франсуа Камано перешёл в «Локомотив»

«Я очень доволен переходом в “Локомотив”. Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон. До перехода посмотрел несколько матчей “Локомотива”, знаю некоторых футболистов. В ближайшее время познакомлюсь со всеми поближе. Хочу как можно быстрее влиться в команду и сыграть как можно больше матчей, показывать яркий футбол и помогать “Локомотиву”», — цитирует Камано пресс-служба клуба.