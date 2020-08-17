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16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Франсуа Камано перешёл в «Локомотив»

Нападающий «Бордо» Франсуа Камано перешёл в «Локомотив» и подписал долгосрочный контракт.

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Камано будет выступать под 25-м номером, сообщает официальный сайт красно-зелёных.

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«Я очень доволен переходом в “Локомотив”. Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон. До перехода посмотрел несколько матчей “Локомотива”, знаю некоторых футболистов. В ближайшее время познакомлюсь со всеми поближе. Хочу как можно быстрее влиться в команду и сыграть как можно больше матчей, показывать яркий футбол и помогать “Локомотиву”», — цитирует Камано пресс-служба клуба.

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Локомотив (Москва)

В 2014 году Франсуа перешёл в «Бастию», в составе которой провёл 50 матчей и забил восемь голов. Летом 2016-го Камано стал игроком «Бордо». Всего за «Бордо» провёл 139 матчей, забил 30 мячей и сделал 14 голевых передач.

В 2013 году в возрасте 17 лет Камано дебютировал за сборную Гвинеи в отборочной встрече к Чемпионату африканских наций—2014 со сборной Мали.

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