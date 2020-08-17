Дебют Кокорина за «Спартак» отложен на неопределенный срок
Дебют нападающего Александра Кокорина за московский «Спартак» отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает Bobsoccer.
Дебют нападающего Александра Кокорина за московский «Спартак» отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает Bobsoccer.
По информации издания, футболист продолжает восстанавливаться от повреждения. В результате 29-летний форвард точно не примет участие в матче с «Уфой» в третьем туре Российской
О травме Кокорина стало известно 9 августа. Футболист получил повреждение на тренировке перед матчем первого тура РПЛ против «Сочи».
Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3+1». По информации СМИ, футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год.
После двух туров РПЛ «Спартак» располагается на четвертом месте, имея в активе четыре очка.