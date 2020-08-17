Дебют Кокорина за «Спартак» отложен на неопределенный срок

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По информации издания, футболист продолжает восстанавливаться от повреждения. В результате 29-летний форвард точно не примет участие в матче с «Уфой» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ), так как встреча пройдет на искусственном газоне. Участие Кокорина в матче против московского «Локомотива» также находится под вопросом.

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О травме Кокорина стало известно 9 августа. Футболист получил повреждение на тренировке перед матчем первого тура РПЛ против «Сочи».

Спартак (Москва) Все о команде

Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3+1». По информации СМИ, футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год.