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15:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Дебют Кокорина за «Спартак» отложен на неопределенный срок

Дебют нападающего Александра Кокорина за московский «Спартак» отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает Bobsoccer.

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По информации издания, футболист продолжает восстанавливаться от повреждения. В результате 29-летний форвард точно не примет участие в матче с «Уфой» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ), так как встреча пройдет на искусственном газоне. Участие Кокорина в матче против московского «Локомотива» также находится под вопросом.

Во время загрузки произошла ошибка.

О травме Кокорина стало известно 9 августа. Футболист получил повреждение на тренировке перед матчем первого тура РПЛ против «Сочи».

Спартак (Москва)

Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3+1». По информации СМИ, футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год.

После двух туров РПЛ «Спартак» располагается на четвертом месте, имея в активе четыре очка.

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