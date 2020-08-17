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16:12 (мск), источник: ТАСС

«Спартак», скорее всего, отправится на матч РПЛ против «Уфы» без главного тренера Тедеско

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» с большой долей вероятности отправится на гостевой матч третьего тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» без главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом журналистам сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

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14 августа немецкий тренер из-за плохого самочувствия не смог руководить командой в матче второго тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (2:0). Его функции во время игры исполнял помощник Андреас Хинкель. Как сообщил ТАСС в тот день глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов, результат теста на коронавирусную инфекцию у главного тренера команды был отрицательным.

Спартак (Москва)

«Состояние у него нормальное, ангина, он лечится, — сказал Газизов. — Надеемся, в ближайшее время все будет хорошо, с большой долей вероятности в Уфу не поедет. “Локомотив” (матч четвертого тура РПЛ — прим. ТАСС)? Не хотелось бы загадывать на шесть дней вперед».

Матч между «Уфой» и «Спартаком» состоится 19 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало игры запланировано на 16:00 мск. Уфимцы после двух туров с тремя очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Спартаковцы, в активе которых четыре очка, располагаются на четвертой строчке.

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