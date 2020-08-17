«Спартак», скорее всего, отправится на матч РПЛ против «Уфы» без главного тренера Тедеско
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» с большой долей вероятности отправится на гостевой матч третьего тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» с большой долей вероятности отправится на гостевой матч третьего тура Тинькофф — Российской
14 августа немецкий тренер
«Состояние у него нормальное, ангина, он лечится, — сказал Газизов. — Надеемся, в ближайшее время все будет хорошо, с большой долей вероятности в Уфу не поедет. “Локомотив” (матч четвертого тура РПЛ — прим. ТАСС)? Не хотелось бы загадывать на шесть дней вперед».
Матч между «Уфой» и «Спартаком» состоится 19 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало игры запланировано на 16:00 мск. Уфимцы после двух туров с тремя очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Спартаковцы, в активе которых четыре очка, располагаются на четвертой строчке.