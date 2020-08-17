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16:16 (мск), источник: ТАСС

Газизов: Футболист «Спартака» Кокорин может сыграть с «Уфой»

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может принять участие в матче третьего тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой». Об этом журналистам сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

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Источник: РИА "Новости"

Перешедший в «Спартак» в начале августа Кокорин пропустил первые два матча чемпионата России из-за травмы.

«Остон Урунов набирает кондиции, сейчас он в хорошем физическом состоянии. Что касается Кокорина, он, может быть, с “Уфой” сыграет», — сказал Газизов.

Матч между «Уфой» и «Спартаком» состоится 19 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало игры запланировано на 16:00 мск. Уфимцы после двух туров с тремя очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Спартаковцы, в активе которых четыре очка, располагаются на четвертой строчке.

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