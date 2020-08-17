Сколько российский клуб заплатил за трансфер казахстанского футболиста
Казахстанский защитник Марат Быстров перешел в российский «Ахмат» в качестве свободного агента, сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.
Казахстанский защитник Марат Быстров перешел в российский «Ахмат» в качестве свободного агента, сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.
Права на игрока принадлежали «Астане», а с 2019 года он выступал на правах аренды за «Ордабасы».
«Быстров достался “Ахмату” бесплатно. Как это возможно? Все дело в том, что в “Астане” не рассчитывали на флангового защитника, а “Ордабасы” согласился не чинить препятствий игроку, если он откажется от денег, которые шымкентцы ему задолжали. Марат согласился, поскольку хотел попробовать свои силы в РПЛ», — пишет Кожахмет.
О переходе Быстрова в «Ахмат» стало известно 15 августа. На следующий день российский клуб представил новичка, который получил двухлетний контракт и 96-й номер.
Ранее Быстров рассказал, что в «Ахмат» его пригласил главный тренер Андрей Талалаев, с которым они знакомы по работе в «Тамбове». Он впервые в карьере будет выступать в РПЛ.
С 2017 года Быстров принадлежал «Астане», за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в «Тобол», а с 2019 года играл за «Ордабасы» Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол.
В октябре 2018 года Быстров принял казахстанское гражданство. В феврале 2019-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА.
До переезда в КПЛ Быстров выступал в России за «Тамбов», «Челябинск» и «Магнитогорск». Родился же футболист в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию, его мама — этническая казашка из Челябинской области.