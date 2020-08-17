Василий Уткин: Хочу поздравить «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России 2021 года

«Мне так ещё о многом хотелось бы с вами поговорить. Мне хотелось дико с вами обсудить обвинения Жеки Савина в том, что он занимается подлогом фактов в своих блогах, но, честно говоря, сейчас на это времени уже просто не хватает. Потому что время на исходе, а я ещё должен сделать самое главное. В конце нашего выпуска я хочу поздравить “Зенит” с завоеванием титула чемпиона России 2021 года. До свидания», — сказал Уткин.