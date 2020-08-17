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18:10 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА протестировало на допинг Кокорина и еще 11 футболистов РПЛ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), 16 июня возобновившее тестирование после более чем двухмесячного карантина, за полтора месяца проверило на допинг 12 футболистов Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), включая перешедшего в московский «Спартак» из «Сочи» нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщили ТАСС в РУСАДА.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Вместе с Кокориным в июне-июле были протестированы Никита Бурмистров и Антон Заболотный (все — «Сочи»), Кирилл Комбаров и Даниил Лесовой (оба — «Арсенал»), Игорь Коновалов и Денис Макаров (оба — «Рубин»), Константин Кучаев и Константин Марадишвили (оба — ЦСКА), Леон Мусаев («Зенит»), а также Николай Комличенко и Владимир Рыков (оба — «Динамо»). Рыков 14 августа перешел из «Динамо» в «Урал».

Всего с начала года РУСАДА протестировало 29 футболистов РПЛ (с апреля до середины июня из-за пандемии коронавируса тестирование спортсменов не проводилось). Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме и полузащитник этого клуба Рифат Жемалетдинов являются самыми тестируемыми футболистами 2020 года. Они в текущем году проходили допинг-контроль по два раза (в январе и в марте).

Российская Премьер-Лига

Самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством футболистами РПЛ в 2019 году стали нападающий московского ЦСКА Федор Чалов и защитник «Ахмата» Андрей Семенов. Они трижды проходили проверку на допинг.

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