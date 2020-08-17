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18:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев отстранен на неопределенное время

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Российский футбольный союз (РФС) отстранил главного судью матча Российской премьер-лиги «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева от работы на неопределенное время. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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Источник: Спорт РИА Новости
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Кадры матча «Спартак» — «Сочи»

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча “Спартак” — “Сочи” Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество», — добавил он.

В матче первого тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи», который состоялся 9 августа и завершился со счетом 2:2, Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев игры.

Спартак (Москва)

После этого председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун решил снять команду с чемпионата, а руководство клуба призвало пожизненно отстранить от работы Казарцева и видеоассистента рефери Алексея Еськова. Однако через несколько дней Федун заявил, что «Спартак» продолжит выступление в турнирах сезона-2020/2021, но будет реагировать на несправедливое судейство.

Экспертно-судейская комиссия РФС, в свою очередь, признала ошибочными действия Казарцева, а Еськов, по мнению комитета, должен был вмешаться в ситуацию и подсказать главному арбитру правильное решение.

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