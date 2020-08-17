Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев отстранен на неопределенное время
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Российский футбольный союз (РФС) отстранил главного судью матча Российской
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Российский футбольный союз (РФС) отстранил главного судью матча Российской
«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча “Спартак” — “Сочи” Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество», — добавил он.
В матче первого тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи», который состоялся 9 августа и завершился со счетом 2:2, Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев игры.
После этого председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун решил снять команду с чемпионата, а руководство клуба призвало пожизненно отстранить от работы Казарцева и видеоассистента рефери Алексея Еськова. Однако через несколько дней Федун заявил, что «Спартак» продолжит выступление в турнирах сезона-2020/2021, но будет реагировать на несправедливое судейство.