Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев отстранен на неопределенное время

Источник: Спорт РИА Новости

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Кадры матча «Спартак» — «Сочи»

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча “Спартак” — “Сочи” Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество», — добавил он.

В матче первого тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи», который состоялся 9 августа и завершился со счетом 2:2, Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев игры.

Спартак (Москва) Все о команде

После этого председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун решил снять команду с чемпионата, а руководство клуба призвало пожизненно отстранить от работы Казарцева и видеоассистента рефери Алексея Еськова. Однако через несколько дней Федун заявил, что «Спартак» продолжит выступление в турнирах сезона-2020/2021, но будет реагировать на несправедливое судейство.