«Краснодар» продлил контракт с Вандерсоном

Прежний контракт бразильца с «Краснодаром» был рассчитан до 30 июня 2022 года, новое соглашение истекает 30 июня 2024 года.

Вандерсон выступает за «Краснодар» с 2017 года. За три года бразилец провел за российский клуб 103 матча, в которых забил 13 голов.