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18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» продлил контракт с Вандерсоном

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» продлил контракт с бразильским полузащитником Вандерсоном Масиэлом, сообщается на сайте краснодарской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Прежний контракт бразильца с «Краснодаром» был рассчитан до 30 июня 2022 года, новое соглашение истекает 30 июня 2024 года.

Вандерсон выступает за «Краснодар» с 2017 года. За три года бразилец провел за российский клуб 103 матча, в которых забил 13 голов.

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