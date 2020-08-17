Вагнер Лав: Был сильно расстроен из-за того, что не получилось вернуться в ЦСКА

«Если честно, я был сильно расстроен из-за того, что не получилось вернуться в ЦСКА. Но моя совесть чиста, потому что я хотел снова играть за ЦСКА. Были некоторые моменты, из-за которых переход не состоялся, но мне не стоит об этом рассказывать. Конечно, я очень хотел вернуться туда, где я был счастлив и выиграл много трофеев. Но дела пошли не так, как хотелось, и я двинулся дальше», — приводит слова Лава Yahoo Esportes Brazil.