Вагнер Лав: Был сильно расстроен из-за того, что не получилось вернуться в ЦСКА
Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав признался, что сожалеет о несостоявшемся возвращении в московский ЦСКА.
Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав признался, что сожалеет о несостоявшемся возвращении в московский ЦСКА.
«Если честно, я был сильно расстроен
8 июля «Кайрат» официально объявил о подписании контракта с бразильским форвардом. Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. 23 июня форвард объявил о своём переходе в казахстанский «Кайрат». Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно.