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18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Вагнер Лав: Был сильно расстроен из-за того, что не получилось вернуться в ЦСКА

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав признался, что сожалеет о несостоявшемся возвращении в московский ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

«Если честно, я был сильно расстроен из-за того, что не получилось вернуться в ЦСКА. Но моя совесть чиста, потому что я хотел снова играть за ЦСКА. Были некоторые моменты, из-за которых переход не состоялся, но мне не стоит об этом рассказывать. Конечно, я очень хотел вернуться туда, где я был счастлив и выиграл много трофеев. Но дела пошли не так, как хотелось, и я двинулся дальше», — приводит слова Лава Yahoo Esportes Brazil.

8 июля «Кайрат» официально объявил о подписании контракта с бразильским форвардом. Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. 23 июня форвард объявил о своём переходе в казахстанский «Кайрат». Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно.

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