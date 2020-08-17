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19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мещеряков: Веду переговоры по Месси, он согласился на понижение зарплаты

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался по поводу интереса «железнодорожников» к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что Рассказов может продолжить карьеру в московских «Локомотиве» или «Динамо».

«Кто такой Коля Рассказов? Футболист «Спартака»? Правый защитник? У нас есть свои правые и левые защитники. Я сейчас веду переговоры с Месси, который согласился на колоссальное снижение зарплаты. Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в «Локомотиве», — цитирует Мещерякова Sport24.

Ранее «Локомотив» объявил о подписании контракта с нападающим «Бордо» Франсуа Камано.

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