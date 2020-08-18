Матч «Краснодар» — «Арсенал» и еще две игры откроют программу третьего тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата России «Краснодар» на старте нового сезона набрал три очка из шести возможных — после выездной победы над «Уфой» (3:0) краснодарцы в гостях уступили ставшему вторым московскому «Локомотиву» (0:1). На данный момент команда Мурада Мусаева, которой предстоит провести первый домашний матч в сезоне-2020/21, занимает шестое место в турнирной таблице. Ставший в прошлом сезоне восьмым тульский «Арсенал» в двух турах нового чемпионата набрал одно очко — после ничьей на своем поле с грозненским «Ахматом» (0:0) команда под руководством Сергея Подпалого дома проиграла «Уфе» (2:3).

Во вторник на стадионе «Краснодар» за хозяев поля из-за травм не сыграют защитники Дмитрий Стоцкий и Урош Спаич, а также полузащитник Тонни Вилена. Гости будут вынуждены обходиться без хавбеков Эванса и Кингса Кангва, которые получили красные карточки во встрече второго тура с «Уфой».

Премьер-лига 2020/2021 Тур 3, 18.08.2020, 20:00 Краснодар - Арсенал Т -

Предстоящий матч станет 11-м в истории встреч «Краснодара» и «Арсенала». В 10 предыдущих встречах краснодарцы одержали восемь побед, один раз сильнее были туляки, еще одна встреча завершилась вничью. В прошлом сезоне южане одержали две победы — дома со счетом 2:0, на выезде — 2:1.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 3, 18.08.2020, 18:00 Сочи - Рубин -

Встречи команд из нижней части таблицы в Сочи и Саранске

В первом матче тура на стадионе «Фишт» встретятся «Сочи» и «Рубин», которые занимают девятое и десятое места в турнирной таблице чемпионата соответственно. Команда из Краснодарского края в двух турах сыграла вничью, поделив очки со «Спартаком» (2:2) и «Химками» (1:1). Казанцы начали сезон менее удачно — сначала они дома проиграли «Локомотиву» (0:2), а затем на своем поле сыграли вничью с «Уралом» (1:1).

В предстоящей игре на скамейку гостей вернется главный тренер Леонид Слуцкий, который отбыл дисквалификацию за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча против железнодорожников. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) наказал специалиста отстранением на две игры, но одна из них носит условный характер. При этом испытательный срок этой санкции истекает в конце сезона-2020/21.

Сочинцы подходят к матчу без травмированных и дисквалифицированных игроков, тогда как казанцы не смогут рассчитывать на отбывающего дисквалификацию защитника Михаила Меркулова. Также под вопросом находится участие во встрече полузащитника Олега Шатова.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

Игра станет третьей в истории встреч «Сочи» и «Рубина». В двух предыдущих играх команда из столицы Татарстана смогла набрать одно очко, сыграв во втором круге прошлого чемпионата на выезде вничью (1:1). При этом игра в Казани завершилась крупной победой гостей (3:0).

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 3, 18.08.2020, 19:00 Тамбов - Химки -

Через час после начала игры в Сочи на стадионе «Мордовия-Арена» начнется встреча между «Тамбовом», который дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне, и «Химками», вернувшимися этим летом в элиту российского футбола после 11-летнего отсутствия. Перед этой встречей команды находятся в нижней части турнирной таблицы — номинальные хозяева поля располагаются на последней, 16-й, строчке, а гости занимают 14-ю позицию. Тамбовчане в двух стартовых играх поочередно проиграли «Ростову» (0:1) и ЦСКА (1:2), тогда как химчане в первом матче этого сезона также уступили ЦСКА (0:2), после чего сыграли вничью с «Сочи» (1:1).