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14:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Смолов перейдёт в «Фенербахче» в аренду с правом выкупа за € 4 млн

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов продолжит карьеру в турецком «Фенербахче» на правах аренды, сообщает Sabah.

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Источник утверждает, что форварду будет выплачен гарантированный гонорар в размере € 1,5 млн. По окончании арендного соглашения турецкий клуб будет иметь право выкупить Смолова за € 4 млн.

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Срок арендного соглашения — один год. «Фенербахче» заплатит «Локомотиву» € 1 млн. Как только турки продадут нападающего Ведата Мурики, о трансфере Смолова будет объявлено официально.

Локомотив (Москва)

В конце июля нападающий московского «Локомотива» вернулся в Москву из испанской «Сельты», где он находился в аренде. В сезоне-2019/2020 Смолов провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два мяча — по одному в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны». За «Локомотив» Смолов выступает с 2018 года. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2022 года.

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