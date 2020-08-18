Иностранные фанаты восхитились голом Миранчука и вспомнили Зидана

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

«Siri, покажи мне идеальное первое касание», — гласит подпись под публикацией. В комментариях к эпизоду пользователи сети восхитились действиями хавбека и вспомнили звезд футбола: «Это Зидан?», «Лукаку вышел из чата», «Русский Куарежма», «Его первое касание ярче, чем мое будущее!».

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13194235" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Локомотив (Москва) Все о команде

На момент написания заметки видео набрало более 620 тысяч лайков.

Ранее неоднократно сообщалось о желании ряда европейских клубов приобрести Миранчука. В частности, интерес к россиянину приписывали итальянским «Милану» и «Аталанте».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ea72b52504b9af113ea4" data-vnd="ea72b52504b9af113ea4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ea72b52504b9af113ea4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.