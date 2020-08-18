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14:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Иностранные фанаты восхитились голом Миранчука и вспомнили Зидана

Гол полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота «Краснодара» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) привлек внимание иностранных фанатов. Видео забитого мяча опубликовал Instagram-аккаунт 433.

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«Siri, покажи мне идеальное первое касание», — гласит подпись под публикацией. В комментариях к эпизоду пользователи сети восхитились действиями хавбека и вспомнили звезд футбола: «Это Зидан?», «Лукаку вышел из чата», «Русский Куарежма», «Его первое касание ярче, чем мое будущее!».

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Локомотив (Москва)

На момент написания заметки видео набрало более 620 тысяч лайков.

Ранее неоднократно сообщалось о желании ряда европейских клубов приобрести Миранчука. В частности, интерес к россиянину приписывали итальянским «Милану» и «Аталанте».

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Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». В текущем сезоне РПЛ хавбек принял участие в двух матчах и отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
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