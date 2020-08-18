«Мотивация — играть в топ-клубе и в Лиге чемпионов». Ловрен объяснил, почему переехал из АПЛ в Россию
Защитник «Зенита» Деян Ловрен дал интервью Sport24, в котором рассказал, почему решил перебраться в российский чемпионат.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен дал интервью Sport24, в котором рассказал, почему решил перебраться в российский чемпионат.
— Вы переехали из АПЛ в чемпионат России. В чем была ваша мотивация?
— Мотивация — играть в
Я всегда говорю, что ничего не происходит просто так. Уверен, что мы сможем сделать здесь
что-то по-настоящемубольшое.
— «Зенит» и «Ливерпуль», кстати, похожи. У обоих клубов в гимне есть строчка «ты не будешь один никогда».
— Вот видите. Я всегда говорю, что ничего не происходит просто так. Уверен, что мы сможем сделать здесь
Деян Ловрен перешел в «Зенит» на правах свободного агента из «Ливерпуля».