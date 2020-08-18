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16:17 (мск), источник: Sport24

«Мотивация — играть в топ-клубе и в Лиге чемпионов». Ловрен объяснил, почему переехал из АПЛ в Россию

Защитник «Зенита» Деян Ловрен дал интервью Sport24, в котором рассказал, почему решил перебраться в российский чемпионат.

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— Вы переехали из АПЛ в чемпионат России. В чем была ваша мотивация?

Зенит (Санкт-Петербург)

— Мотивация — играть в топ-клубе, играть в Лиге чемпионов. И попробовать что-то новое. Как вы знаете, я играл во Франции, Хорватии, в общей сложности семь лет в Англии. И сейчас хочется нового вызова. Последние три года в «Ливерпуле» были для меня невероятными. Моя мечта сбылась. И я рад этому. Но людям свойственно что-то менять, чтобы почувствовать себя немного иначе. Я отдал «Ливерпулю» все что мог. И теперь хочу попробовать себя где-то еще, чтобы люди понимали, что я все еще хорош. Я все еще могу играть на серьезном уровне. А «Зенит» в последние годы находится на вершине в России, играет в Лиге чемпионов. Так что у меня не возникло в голове вопроса: ехать или не ехать? У меня, конечно, были и другие предложения. Но предложение «Зенита» был наиболее убедительным. Поэтому я здесь.

Я всегда говорю, что ничего не происходит просто так. Уверен, что мы сможем сделать здесь что-то по-настоящему большое.
Деян Ловрен

— «Зенит» и «Ливерпуль», кстати, похожи. У обоих клубов в гимне есть строчка «ты не будешь один никогда».

— Вот видите. Я всегда говорю, что ничего не происходит просто так. Уверен, что мы сможем сделать здесь что-то по-настоящему большое, — рассказал Ловрен в беседе с Владимиром Колосом.

Деян Ловрен перешел в «Зенит» на правах свободного агента из «Ливерпуля».

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