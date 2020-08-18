Источник: Миранчук согласился на переход в «Аталанту», «Локомотив» просит € 20 млн

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По словам источника, «Локомотив» просит у итальянского клуба € 20 млн, однако сделка может состояться за сумму € 18 млн плюс бонусы.

Локомотив (Москва) Все о команде

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова заплатить за 24-летнего Миранчука € 15 млн. Также сообщалось, что основным претендентом на Миранчука является «Милан». «Россонери» хотели включить в сделку уругвайского полузащитника Диего Лаксальта, а затем швейцарского защитника Рикардо Родригеса, однако последний отказался переходить в российский клуб. Позже Миранчука предложили «Парме», но клуб отпугнула высокая цена.

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Аталанта (Бергамо) Все о команде