Источник: Миранчук согласился на переход в «Аталанту», «Локомотив» просит € 20 млн
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту», игрок дал согласие на трансфер, сообщает журналист Даниеле Лонго в «Твиттере».
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту», игрок дал согласие на трансфер, сообщает журналист Даниеле Лонго в «Твиттере».
По словам источника, «Локомотив» просит у итальянского клуба € 20 млн, однако сделка может состояться за сумму € 18 млн плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова заплатить за 24-летнего Миранчука € 15 млн. Также сообщалось, что основным претендентом на Миранчука является «Милан». «Россонери» хотели включить в сделку уругвайского полузащитника Диего Лаксальта, а затем швейцарского защитника Рикардо Родригеса, однако последний отказался переходить в российский клуб. Позже Миранчука предложили «Парме», но клуб отпугнула высокая цена.
Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской