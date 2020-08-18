«Спартак» отправился на матч РПЛ против «Уфы» без главного тренера Тедеско

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«Руководить командой будет Андреас Хинкель (ассистент главного тренера — прим. ТАСС). Доменико Тедеско остался в Москве из-за перенесенной ангины», — говорится в сообщении клуба.

Спартак (Москва) Все о команде

14 августа немецкий тренер из-за плохого самочувствия не смог руководить командой в матче второго тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (2:0). Его функции во время игры также исполнял Хинкель. Как сообщил ТАСС в тот день глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов, результат теста на коронавирусную инфекцию у главного тренера команды был отрицательным.

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