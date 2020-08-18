«Спартак» отправился на матч РПЛ против «Уфы» без главного тренера Тедеско
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» вылетел в Уфу на матч третьего тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» вылетел в Уфу на матч третьего тура Тинькофф — Российской
«Руководить командой будет Андреас Хинкель (ассистент главного тренера — прим. ТАСС). Доменико Тедеско остался в Москве
14 августа немецкий тренер
Матч между «Уфой» и «Спартаком» состоится 19 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало игры запланировано на 16:00 мск. Уфимцы после двух туров с тремя очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Спартаковцы, в активе которых четыре очка, располагаются на четвертой строчке.