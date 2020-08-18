«Сочи» одержал волевую победу над «Рубином» в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голами отметились Миха Мевля (44-я минута), Кристиан Нобоа (85) и Иван Миладинович (90+1). У проигравших отличились Иван Игнатьев (68, с пенальти) и Денис Макаров (76). 19-летний грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия заработал пенальти для своей команды, а также сделал голевую передачу в случае со вторым забитым мячом.

Игрой казанцев руководил отбывший дисквалификацию главный тренер Леонид Слуцкий. Тренер получил красную карточку за резкие высказывания в адрес судей в ходе матча первого тура с «Локомотивом» (0:2).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0UMxDi60isg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором туре казанцы сыграли вничью с «Уралом» (1:1). «Рубин» занимает 11-е место в таблице, набрав 1 очко. Сочинцы одержали первую победу в чемпионате и с 5 очками идут на четвертой позиции.