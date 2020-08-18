«Сочи» одержал волевую победу над «Рубином» в матче РПЛ
СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» победил казанский «Рубин» со счетом 3:2 в матче третьего тура Тинькофф — Российской
СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» победил казанский «Рубин» со счетом 3:2 в матче третьего тура Тинькофф — Российской
В составе победителей голами отметились Миха Мевля (44-я минута), Кристиан Нобоа (85) и Иван Миладинович (90+1). У проигравших отличились Иван Игнатьев (68, с пенальти) и Денис Макаров (76). 19-летний грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия заработал пенальти для своей команды, а также сделал голевую передачу в случае со вторым забитым мячом.
Игрой казанцев руководил отбывший дисквалификацию главный тренер Леонид Слуцкий. Тренер получил красную карточку за резкие высказывания в адрес судей в ходе матча первого тура с «Локомотивом» (0:2).
Во втором туре казанцы сыграли вничью с «Уралом» (1:1). «Рубин» занимает 11-е место в таблице, набрав 1 очко. Сочинцы одержали первую победу в чемпионате и с 5 очками идут на четвертой позиции.
В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет с ЦСКА 22 августа, «Сочи» в тот же день на выезде встретится с волгоградским «Ротором».