Бывший игрок «Ахмата» рассказал о страхе перед охраной Кадырова

Источник: РИА "Новости"

Дикань вспомнил, что Кадыров часто приходил на тренировки команды с охраной.

Тренировка могла остановиться в любой момент. Понятно, что он другого склада человек. Побаивались его охраны. Там такие ребята. Если приходили играть на бильярде, то все доставали оружие и клали на стол. Андрей Дикань бывший вратарь ФК «Ахмат» (Грозный)

Футболист также отметил, что на тот момент жил в Кисловодске, а не в Грозном.

Рамзан Кадыров | Источник: РИА "Новости"

Дикань выступал за «Ахмат» с 2009-го по 2010 год. В составе команды он принял участие в 47 матчах. Голкипер также известен выступлениями за «Кубань», московский «Спартак» и «Краснодар».