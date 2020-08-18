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21:34 (мск), источник: ТАСС

«Тамбов» в меньшинстве обыграл «Химки» в третьем туре РПЛ

САРАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тамбов» в домашнем матче обыграл подмосковные «Химки» со счетом 1:0 в матче третьего тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный гол забил Валерий Чуперка (14-я минута). На 41-й минуте главный арбитр Михаил Вилков после просмотра видеоповтора показал прямую красную карточку защитнику тамбовчан Алексею Грицаенко за умышленный удар футболиста «Химок» Александра Трошечкина рукой в лицо. На 53-й минуте форвард «Тамбова» Владимир Обухов не реализовал пенальти.

В эпизоде с удалением Грицаенко нарушение произошло в штрафной площади хозяев, однако пенальти не был назначен, так как в этот момент мяч не находился в игре (гости готовились ввести его из аута).

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим игроком матча признан вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков.

«Тамбов» набрал первые очки в нынешнем сезоне: в первом туре клуб проиграл дома «Ростову» (0:1), а во втором уступил в гостях ЦСКА (1:2). Благодаря победе тамбовчане поднялись с последнего, 16-го места на девятое. «Химки» пока не одержали ни одной победы: домашнее поражение от ЦСКА (0:2) в первом туре и гостевая ничья с «Сочи» (1:1) во втором туре. На данный момент подмосковный клуб занимает 16-е место.

В четвертом туре «Химки» примут грозненский «Ахмат» 22 августа, «Тамбов» в тот же день на выезде сыграет с петербургским «Зенитом».

Тамбов
1:0
Первый тайм: 1:0
Химки
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