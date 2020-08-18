Стиль и прагматизм. «Краснодар» готов к Лиге чемпионов?

Источник: РИА "Новости"

Временами кажется, что главная цель «Краснодара» — даже не золотые медали РПЛ, а попадание в групповой турнир Лиги чемпионов. В прошлом году команда Мурада Мусаева была близка к успеху в квалификации, однако в 4-м отборочном попала на «Олимпиакос» — коллектив с сильными индивидуальными исполнителями, поймавшими «быков» на переходных фазах. Гимн ЛЧ, конечно, прозвучал на стадионе «Краснодара» в первый раз, однако не совсем в том контексте, в котором бы хотелось футболистам и болельщикам.

Предстоящий розыгрыш главного клубного турнира Европы южане также начнут с последнего этапа квалификации. Это стало возможным не столько по спортивному принципу, сколько из-за обстоятельств. В этом году Лигу Европы выиграет команда, уже отобравшаяся в групповой турнир ЛЧ через национальный чемпионат.

Так образом, 3-й отборочный раунд «Краснодар» прошел, не выходя на поле. Но станет ли от этого легче?

Источник: РИА "Новости"

Новый розыгрыш РПЛ «быки» начали противоречиво. С одной стороны, разгромили «Уфу» (3:0) при своем типичном стиле. С другой, уступили «Локомотиву» (0:1) — команде, имеющей прямую путевку в Лигу чемпионов.

В 3-м туре РПЛ «Краснодару» противостоял «Арсенал». Вы можете сказать: этот матч не показателен! Не соглашусь: во-первых, Тула отрезками выглядела неплохо, высоко прессингуя и используя свои сильные стороны (стандарты, кроссы и мастерство форварда Евгения Луценко). Во-вторых, «быки» доказали, что могут быть прагматичными.

Почему последнее важно? Да потому, что чрезмерное следование своему стилю (высокая линия обороны, выход в атаку через короткий пас, комбинации в атакующей трети поля) нередко оборачивалось провалами. Как против того самого «Олимпиакосом», так и в РПЛ — вспомните хотя бы встречи прошлого сезона с «Сочи» (0:2) и «Зенитом» (2:4). Красиво, стильно, тонко, но… неэффективно!

Кажется, «быки» потихоньку обретают прагматизм, при этом не теряя то, за что мы их любим. Вот, к примеру, гол Сергея Петрова.

Источник: РИА "Новости"

Комбинации в штрафной соперника, сопряженные с открыванием крайнего защитника под удар. Классический «Краснодар», не так ли?

А мяч Маркуса Берга вряд ли можно назвать характерным.

Перехват в средней трети поля, открывание нападающего между центральными защитниками и результативный длинный заброс от Юрия Газинского. Кажется, подобное более свойственно «Спартаку» Доменико Тедеско…

Главное же — не голы (в очередной раз согласимся с этой репликой Вадима Евсеева), а умение играть по счету. Заметили, что Кайю проваливается под давлением Луценко? Попросили помочь Мартыновича. Соперник попытался забрать мяч? Включили интенсивный прессинг, а затем — владение ради владения.

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В матче с «Арсеналом» команда Мусаева напоминала переключатель, который работал в зависимости от того, что требовал сделать тренерский штаб.

Стиль в сочетании с прагматизмом — это уже заявка на успех: как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов. А исполнители у «Краснодара» есть: выяснилось, что Берг — не «дерево», а Кабелла — топовый игрок, для которого травмы не являются помехой.