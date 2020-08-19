«Тамбов» обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по удалению Грицаенко

Источник: РИА "Новости"

Грицаенко был удален на 40-й минуте встречи за удар соперника. Главный арбитр Михаил Вилков сначала показал игроку желтую карточку, но после консультации с видеоассистентами и видеопросмотра эпизода принял решение удалить игрока с поля.

«Мы в любом случае будем подавать апелляцию, обратимся в экспертно-судейскую комиссию. Считаем, что красная карточка Грицаенко показана незаслуженно, пусть комиссия рассмотрит момент. На данный момент нам не хотелось бы, чтобы ключевой игрок нашей обороны пропускал несколько матчей», — отметил Габуев.