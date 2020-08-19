«Тамбов» обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по удалению Грицаенко
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. «Тамбов» обратится в
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. «Тамбов» обратится в
Грицаенко был удален на 40-й минуте встречи за удар соперника. Главный арбитр Михаил Вилков сначала показал игроку желтую карточку, но после консультации с видеоассистентами и видеопросмотра эпизода принял решение удалить игрока с поля.
«Мы в любом случае будем подавать апелляцию, обратимся в
«Тамбов» после трех туров набрал три очка и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче тамбовчане на выезде сыграют с «Зенитом» 22 августа.