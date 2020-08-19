«Тамбов» рассчитывает сыграть домашние матчи весенней части РПЛ на своем стадионе
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тамбов» рассчитывает провести домашние матчи весенней части Тинькофф — Российской
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тамбов» рассчитывает провести домашние матчи весенней части Тинькофф — Российской
В сезоне-2019/20 «Тамбов» проводил домашние матчи на стадионах «Мордовия-Арена» в Саранске и «Нижний Новгород». 16 июня клуб получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионах чемпионата мира 2018 года до конца 2020 года. Домашний стадион «Спартак», на котором команда играла в Олимп — Футбольной национальной лиге в сезоне-2018/19, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ. В середине июня президент РПЛ Сергей Прядкин выражал надежду на то, что реконструкция арены будет завершена осенью, первые домашние матчи нынешнего сезона «Тамбов» проводит в Саранске.
«В весенней части сезона планируем переехать в Тамбов, для нас важно, чтобы наши болельщики могли увидеть команду. До декабря в любом случае будем играть в Саранске. Весной мы сильно рассчитываем сыграть у себя дома, по стадиону динамика положительная», — отметил Габуев.
«Тамбов» после трех туров набрал три очка и занимает десятое место в турнирной таблице. «Мы будем усиливаться, нам надо
В следующем туре «Тамбов» на выезде сыграет с «Зенитом» 22 августа.