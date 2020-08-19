«Тамбов» рассчитывает сыграть домашние матчи весенней части РПЛ на своем стадионе

Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2019/20 «Тамбов» проводил домашние матчи на стадионах «Мордовия-Арена» в Саранске и «Нижний Новгород». 16 июня клуб получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионах чемпионата мира 2018 года до конца 2020 года. Домашний стадион «Спартак», на котором команда играла в Олимп — Футбольной национальной лиге в сезоне-2018/19, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ. В середине июня президент РПЛ Сергей Прядкин выражал надежду на то, что реконструкция арены будет завершена осенью, первые домашние матчи нынешнего сезона «Тамбов» проводит в Саранске.

«В весенней части сезона планируем переехать в Тамбов, для нас важно, чтобы наши болельщики могли увидеть команду. До декабря в любом случае будем играть в Саранске. Весной мы сильно рассчитываем сыграть у себя дома, по стадиону динамика положительная», — отметил Габуев.

«Тамбов» после трех туров набрал три очка и занимает десятое место в турнирной таблице. «Мы будем усиливаться, нам надо три-четыре игрока, усиление требуется даже не в плане нынешнего основного состава, а в плане того, чтобы у наc была полноценная ротация при плотном календаре. На каждой позиции должно быть минимум по два полноценных игрока. Думаю, что три-четыре новичка окажутся в нашем клубе, нам нужно подобрать свободных агентов или молодых и перспективных — это основные наши критерии», — заключил президент «Тамбова».