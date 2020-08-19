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18:14 (мск), источник: ТАСС

Гол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче РПЛ против «Урала»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» на своем поле сыграл вничью со столичным «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче третьего тура Тинькофф — Российской премьер лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев забил Андрей Егорычев (74-я минута), у гостей отличился Федор Смолов (87-я минута). Смолов забил за «Локомотив» впервые после возвращения из аренды из испанской «Сельты». На 69-й минуте главный тренер екатеринбургской команды Юрий Матвеев получил желтую карточку.

«Урал» не может переиграть «Локомотив» на протяжении четырех матчей чемпионата подряд (две ничьи, два поражения), в последний раз екатеринбургский клуб оказывался сильнее 23 ноября 2018 года (гостевая победа со счетом 2:1). На этот отрезок также приходится победа «Локомотива» над «Уралом» в финале Олимп — Кубка России в позапрошлом сезоне.

Локомотив (Москва)

«Локомотив» не проигрывает в РПЛ третий матч подряд, до этой встречи дважды выиграв, клуб располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав семь очков. «Урал» третий матч кряду не может одержать победу (две ничьи, одно поражение) и занимает 11-е место, имея в активе два очка.

В четвертом туре «Локомотив» 23 августа в гостях сыграет с московским «Спартаком», екатеринбургская команда днем ранее примет «Краснодар».

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