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18:16 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Уфой» в матче третьего тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев мяч забил Павел Аликин (2-я минута), у гостей отличился Эсекьель Понсе (18). На 12-й минуте игры форвард столичной команды Джордан Ларссон не сумел реализовать пенальти. Исполнял обязанности главного тренера «Спартака» в матче Андреас Хинкель, Доменико Тедеско пропустил игру из-за ангины. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев во втором тайме получил желтую карточку за споры с резервным арбитром. Лучшим игроком матча признан голкипер хозяев Александр Беленов, который отразил пенальти.

Клубы провели 13-й очный матч в чемпионатах России. В четвертый раз они сыграли вничью, пять побед на счету «Уфы», четыре — у «Спартака». С 10 июля генеральным директором «Спартака» является Шамиль Газизов, ранее он занимал эту должность в «Уфе».

Спартак (Москва)

«Спартак» еще не проигрывал в текущем сезоне РПЛ (две ничьи, одна победа). В турнирной таблице клуб занимает пятое место, набрав пять очков. «Уфа» идет на восьмой строчке, имея в активе четыре очка. В четвертом туре «Спартак» 23 августа примет столичный «Локомотив», уфимская команда в этот же день примет «Ростов».

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1:1
Первый тайм: 1:1
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