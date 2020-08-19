«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу
УФА, 19 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Уфой» в матче третьего тура Тинькофф — Российской
УФА, 19 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Уфой» в матче третьего тура Тинькофф — Российской
В составе хозяев мяч забил Павел Аликин (2-я минута), у гостей отличился Эсекьель Понсе (18). На 12-й минуте игры форвард столичной команды Джордан Ларссон не сумел реализовать пенальти. Исполнял обязанности главного тренера «Спартака» в матче Андреас Хинкель, Доменико Тедеско пропустил игру
Клубы провели 13-й очный матч в чемпионатах России. В четвертый раз они сыграли вничью, пять побед на счету «Уфы», четыре — у «Спартака». С 10 июля генеральным директором «Спартака» является Шамиль Газизов, ранее он занимал эту должность в «Уфе».
«Спартак» еще не проигрывал в текущем сезоне РПЛ (две ничьи, одна победа). В турнирной таблице клуб занимает пятое место, набрав пять очков. «Уфа» идет на восьмой строчке, имея в активе четыре очка. В четвертом туре «Спартак» 23 августа примет столичный «Локомотив», уфимская команда в этот же день примет «Ростов».