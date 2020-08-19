«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев мяч забил Павел Аликин (2-я минута), у гостей отличился Эсекьель Понсе (18). На 12-й минуте игры форвард столичной команды Джордан Ларссон не сумел реализовать пенальти. Исполнял обязанности главного тренера «Спартака» в матче Андреас Хинкель, Доменико Тедеско пропустил игру из-за ангины. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев во втором тайме получил желтую карточку за споры с резервным арбитром. Лучшим игроком матча признан голкипер хозяев Александр Беленов, который отразил пенальти.

Клубы провели 13-й очный матч в чемпионатах России. В четвертый раз они сыграли вничью, пять побед на счету «Уфы», четыре — у «Спартака». С 10 июля генеральным директором «Спартака» является Шамиль Газизов, ранее он занимал эту должность в «Уфе».

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