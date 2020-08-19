Дубль Роши принес «Ахмату» победу над «Ротором» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (47-я минута) и Одисе Роши (53, 61), у проигравших отличился Сергей Серченков (58). На 30-й минуте форвард грозненской команды Андрес Понсе не сумел реализовать пенальти.

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Автор дубля Роши начал матч на скамейке запасных, он вышел на замену на 35-й минуте. Он был признан лучшим игроком матча. На 71-й минуте защитник волгоградской команды Седрик Гогуа получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Ротор» забил первый гол в РПЛ после возвращения. В предыдущий раз клуб выступал в лиге в 2004 году.

«Ахмат» одержал первую победу в текущем сезоне, клуб занимает восьмое место, набрав четыре очка, «Ротор» потерпел второе поражение и располагается на последнем, 16-м месте с одним набранным очком в активе.