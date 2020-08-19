Дубль Роши принес «Ахмату» победу над «Ротором» в матче чемпионата России по футболу
ГРОЗНЫЙ, 19 августа. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» на своем поле обыграл волгоградский «Ротор» со счетом 3:1 в матче третьего тура Тинькофф — Российской
ГРОЗНЫЙ, 19 августа. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» на своем поле обыграл волгоградский «Ротор» со счетом 3:1 в матче третьего тура Тинькофф — Российской
В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (47-я минута) и Одисе Роши (53, 61), у проигравших отличился Сергей Серченков (58). На 30-й минуте форвард грозненской команды Андрес Понсе не сумел реализовать пенальти.
Автор дубля Роши начал матч на скамейке запасных, он вышел на замену на 35-й минуте. Он был признан лучшим игроком матча. На 71-й минуте защитник волгоградской команды Седрик Гогуа получил вторую желтую карточку и покинул поле.
«Ротор» забил первый гол в РПЛ после возвращения. В предыдущий раз клуб выступал в лиге в 2004 году.
В четвертом туре подопечные Андрея Талалаева 22 августа в гостях сыграют с подмосковными «Химками», «Ротор» в этот же день примет «Сочи».