Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шериф
Фола
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Конна'с Куэй
Сараево
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Будучност
Лудогорец
02
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
ЦСКА
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ференцварош
Юргорден
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Маккаби Тель-Авив
Рига
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо Тб
Тирана
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Целе
Дандолк
10
Футбол. Еврокубки
22:00
Лион
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Флориана
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
19:30
Флора
Судува
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Ростов
20
Футбол. Еврокубки
19:00
Мольде
КуПС
50
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
Ротор
31
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Омония
01
Футбол. Кубок России
17:00
КАМАЗ
Лада Д
П 4:2
11
Футбол. Премьер-лига
16:00
Уфа
Спартак
11
Футбол. Премьер-лига
16:00
Урал
Локомотив
11
Все события
Фоторепортажи
13«Лейпциг» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов
17«Динамо» оставило Нжи без подарка в матче с «Ротором»
20:28 (мск), источник: ТАСС

Дубль Роши принес «Ахмату» победу над «Ротором» в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 19 августа. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» на своем поле обыграл волгоградский «Ротор» со счетом 3:1 в матче третьего тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (47-я минута) и Одисе Роши (53, 61), у проигравших отличился Сергей Серченков (58). На 30-й минуте форвард грозненской команды Андрес Понсе не сумел реализовать пенальти.

Российская Премьер-Лига

Автор дубля Роши начал матч на скамейке запасных, он вышел на замену на 35-й минуте. Он был признан лучшим игроком матча. На 71-й минуте защитник волгоградской команды Седрик Гогуа получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Ротор» забил первый гол в РПЛ после возвращения. В предыдущий раз клуб выступал в лиге в 2004 году.

«Ахмат» одержал первую победу в текущем сезоне, клуб занимает восьмое место, набрав четыре очка, «Ротор» потерпел второе поражение и располагается на последнем, 16-м месте с одним набранным очком в активе.

В четвертом туре подопечные Андрея Талалаева 22 августа в гостях сыграют с подмосковными «Химками», «Ротор» в этот же день примет «Сочи».

Читайте также
Ахмат
3:1
Первый тайм: 0:0
Ротор
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
«Спартак» без Тедеско не смог обыграть «Уфу» в чемпионате России
Гол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче против «Урала»
Фергюсон не теряет надежды подраться с Хабибом Нурмагомедовым
Следственная палата ФИФА закрыла дело в отношении Инфантино
Тарасова рассказала, кто ее покорил на прокатах фигуристов
«Гнать в шею»: Тихонов раскритиковал назначение Польховского
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь