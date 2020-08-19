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21:36 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Столичное «Динамо» дома обыграло «Ростов» в матче третьего тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Забитыми мячами отметились Максимилиан Филипп (42-я минута, с пенальти) и Николай Комличенко (45). Дебютные матчи в РПЛ провели полузащитник «Динамо» Никола Моро и его коллега по амплуа из «Ростова» Константин Ковалев.

«Динамо» не проигрывает третий матч подряд в чемпионате (две победы, одна ничья). Клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Ростов» располагается на десятой строчке, имея в активе три очка.

Российская Премьер-Лига

В четвертом туре столичная команда 22 августа на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», подопечные Валерия Карпина днем позднее в гостях встретятся с «Уфой».

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Первый тайм: 2:0
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