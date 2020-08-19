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22:15 (мск), источник: ТАСС

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» на своем поле со счетом 2:1 обыграл ЦСКА в матче третьего тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 28 602 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев отличился Сердар Азмун (19-я и 70-я минуты). У гостей мяч забил Никола Влашич (26).

В предыдущем матче между командами, который прошел 20 июня, «Зенит» на выезде одержал разгромную победу со счетом 4:0. Всего команды провели 51-й очный матч в чемпионатах России. «Зенит» победил в 18-й раз, ЦСКА праздновал победу 16 раз, еще 17 матчей завершились вничью.

ЦСКА (Москва)

«Зенит» одержал третью подряд победу в новом сезоне и занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе шесть очков.

Зенит (Санкт-Петербург)

В четвертом туре подопечные Сергея Семака 22 августа примут «Тамбов». Московская команда в этот же день дома встретится с казанским «Рубином».

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2:1
Первый тайм: 1:1
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