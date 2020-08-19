Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев отличился Сердар Азмун (19-я и 70-я минуты). У гостей мяч забил Никола Влашич (26).
В предыдущем матче между командами, который прошел 20 июня, «Зенит» на выезде одержал разгромную победу со счетом 4:0. Всего команды провели 51-й очный матч в чемпионатах России. «Зенит» победил в 18-й раз, ЦСКА праздновал победу 16 раз, еще 17 матчей завершились вничью.
«Зенит» одержал третью подряд победу в новом сезоне и занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе шесть очков.
В четвертом туре подопечные Сергея Семака 22 августа примут «Тамбов». Московская команда в этот же день дома встретится с казанским «Рубином».