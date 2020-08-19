Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

«Хорошая, зрелищная и эмоциональная игра. В первом тайме создавали не так много моментов, нужно было больше бить. После нашего второго гола игра раскрылась, хорошо действовали на контратаках. Доволен игрой, поздравляю ребят с победой.

Рассматривали возможность выхода в старте Прохина, переходом на три центральных защитника. Но выбрали тот, который вы увидели. Посмотрели несколько вариантов на тренировке, но Дуглас — умный игрок, хорошо понимает эту позицию. Для него не было большой сложности сыграть центрального защитника. Исходя из важности матча и соперника сделали выбор в пользу Дугласа. Юра Жирков вышел слева, сыграл здорово. Сегодня все игроки вышли и сыграли хорошо", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.