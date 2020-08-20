Семак: Лимит — зло. Если мы хотим видеть наш футбол сильным в Европе, его нужно смягчать

Источник: Sport24

«Я про лимит уже много раз говорил. Лимит — зло. Есть определенный плюс, сколько иностранцев на поле одновременно. Но я противник лимита. И считаю, что он мешает развиваться.

Можно вообще играть без легионеров. Но уровень футбола будет другой. Если мы хотим видеть наш футбол сильным в Европе, лимит нужно смягчать. Посмотрите заявки европейских клубов. Им лимит не мешает, а помогает.

По поводу новых трансферов — вопрос к руководству, а не ко мне.