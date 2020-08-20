Семак: Лимит — зло. Если мы хотим видеть наш футбол сильным в Европе, его нужно смягчать
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с ЦСКА (2:1) критично отозвался по поводу лимита на легионеров в РПЛ.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с ЦСКА (2:1) критично отозвался по поводу лимита на легионеров в РПЛ.
«Я про лимит уже много раз говорил. Лимит — зло. Есть определенный плюс, сколько иностранцев на поле одновременно. Но я противник лимита. И считаю, что он мешает развиваться.
Можно вообще играть без легионеров. Но уровень футбола будет другой. Если мы хотим видеть наш футбол сильным в Европе, лимит нужно смягчать. Посмотрите заявки европейских клубов. Им лимит не мешает, а помогает.
По поводу новых трансферов — вопрос к руководству, а не ко мне.
Нам нелегко. Конкуренция большая. Ни в одном матче нам не было легко. Ни в Волгограде, ни в Ростове, ни сегодня. Нельзя говорить об отсутствии конкуренции. У нас есть сложности. Но наше дело работать", — передает слова Семака корреспондент Sport24 Владимир Колос.