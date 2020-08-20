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10:46 (мск), источник: Sport24

Семак: Лимит — зло. Если мы хотим видеть наш футбол сильным в Европе, его нужно смягчать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с ЦСКА (2:1) критично отозвался по поводу лимита на легионеров в РПЛ.

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Источник: Sport24

«Я про лимит уже много раз говорил. Лимит — зло. Есть определенный плюс, сколько иностранцев на поле одновременно. Но я противник лимита. И считаю, что он мешает развиваться.

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Можно вообще играть без легионеров. Но уровень футбола будет другой. Если мы хотим видеть наш футбол сильным в Европе, лимит нужно смягчать. Посмотрите заявки европейских клубов. Им лимит не мешает, а помогает.

По поводу новых трансферов — вопрос к руководству, а не ко мне.

Нам нелегко. Конкуренция большая. Ни в одном матче нам не было легко. Ни в Волгограде, ни в Ростове, ни сегодня. Нельзя говорить об отсутствии конкуренции. У нас есть сложности. Но наше дело работать", — передает слова Семака корреспондент Sport24 Владимир Колос.

Зенит
2:1
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
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