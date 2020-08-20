Марат Быстров — о переходе в «Ахмат», выступлении за сборную и возможном возвращении в Казахстан

Источник: Prosports.kz

В середине августа из шымкентского «Ордабасы» в российский ФК «Ахмат» перешел заигранный за национальную сборную Казахстана защитник Марат Быстров. По условиям контракта ближайшие два сезона игрок проведет в составе клуба из Грозного.

Корреспондент Prosports.kz в личном разговоре с 28-летним защитником подвел небольшие итоги его выступлений в сильнейшем футбольном дивизионе Казахстана, узнал о жизни игрока в нашей стране, а также ощущениях от переезда в Российскую Премьер-Лигу.

— Марат, поздравляем вас с переходом в ФК «Ахмат». Каковы ваши впечатления от переезда в РПЛ?

— Спасибо большое за поздравления. Впечатления самые наилучшие, новая команда, новые люди — это всегда интересно.

— Как у вас возник вариант с продолжением карьеры в клубе из Грозного?

— Как я уже говорил, с главным тренером Андреем Викторовичем Талалаевым мы ранее работали вместе. Он пригласил меня в ФК «Ахмат» и сейчас я нахожусь здесь в команде.

Источник: Prosports.kz

— Много ли времени вам может потребоваться на адаптацию в сильнейшем российском футбольном дивизионе, учитывая, что вы уже долгое время находились без игровой практики?

— Конечно, отсутствие игровой практики это большой минус, сколько бы мы не тренировались — нужны официальные игры. Но, несмотря на это, я приложу максимум усилий, чтобы набрать оптимальную форму, как можно быстрее!

— Что вам дало в профессиональном плане выступление в Чемпионате Казахстана, где вы провели последние несколько сезонов?

— Каждый этап в карьере спортсмена это определенный опыт, и неважно удачный он или неудачный, — но это опыт. Главное, какие выводы ты сделаешь после всего этого, и как будешь двигаться дальше.

Источник: Prosports.kz

— В плане быта жизнь в Казахстане чем-то отличается от жизни в России?

— Так как я родился в Казахстане и прожил первые 13 лет жизни именно там, то для меня это не оказалось каким-то препятствием. Я понимал куда еду и что меня там ждёт, так что, можно сказать, что я возвращался на свою Родину. Плюс, — меня хорошо встретили руководители клубов, товарищи по команде помогали, как на поле, так и за его пределами. За это им огромное спасибо!

— В Казахстанской Премьер-Лиге Вы защищали цвета «Тобола» и «Ордабасы», хотя являлись игроком «Астаны». Не обидно, что так и не провели за столичный клуб ни одного матча?

— Конечно, когда я решил переехать в Казахстан, то цель у меня была одна — заиграть в «Астане». Но время показало, что достичь ее у меня не получилось. Можно сожалеть об этом, но с другой стороны, я провёл два сезона в отличных командах, набрался опыта, завоевал две бронзовые медали, так что, думаю, жалеть мне ни о чем не приходится.

— Связь с национальной сборной Казахстана после перехода в «Ахмат» обрывать не собираетесь?

— Если представится возможность выступать за сборную Казахстана — всегда буду только рад. Последние годы я для этого и работал, чтобы удостоится вызова в национальную команду.

Источник: Prosports.kz

— Кто, по вашему мнению, является главным претендентом на победу в текущем сезоне Чемпионата Казахстана?

— Не могу сказать, кто является основным фаворитом чемпионата, потому что сезон получается совсем неоднозначный, из-за пауз в турнире, но болеть и переживать я буду за ребят из «Ордабасы».

— Не исключаете ли своего возвращения в казахстанский футбол в будущем?