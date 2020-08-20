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16:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

A Bola: «Спартак» предложил 10 миллионов евро за нападающего «Порту»

Нападающий «Порту» Франсиску Соарес может продолжить карьеру в России, утверждает A Bola.

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Источник: AFP 2020

По информации португальских СМИ, «Спартак» предложил за 29-летнего бразильца 10 миллионов евро. Однако клуб из Португалии хочет получить за футболиста 15 миллионов.

В сезоне-2019/20 Соарес сыграл в 48 матчах за «Порту», забил 19 голов и сделал 3 результативных паса. Его контракт с «драконами» действует до лета 2021-го.

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