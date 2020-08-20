В «Спартаке» назвали возможную дату дебюта Кокорина
В «Спартаке» рассчитывают на дебют форварда Александра Кокорина в ближайшем туре Российской
В «Спартаке» рассчитывают на дебют форварда Александра Кокорина в ближайшем туре Российской
Директор департамента по связям с общественностью
О травме Кокорина стало известно 9 августа. Футболист получил повреждение на тренировке перед матчем первого тура РПЛ против «Сочи».
Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». По информации СМИ, футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. После трех туров РПЛ «Спартак» располагается на шестом месте, имея в активе пять очков.