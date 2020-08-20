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15:53 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Спартаке» назвали возможную дату дебюта Кокорина

В «Спартаке» рассчитывают на дебют форварда Александра Кокорина в ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РБК.

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Источник: РИА "Новости"
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Директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов опроверг информацию о том, что нападающий выбыл из-за травмы до середины сентября. В московском клубе надеются, что Кокорин сможет выйти на поле в игре третьего тура чемпионата России против «Локомотива». Игра запланирована на 23 августа.

О травме Кокорина стало известно 9 августа. Футболист получил повреждение на тренировке перед матчем первого тура РПЛ против «Сочи».

Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». По информации СМИ, футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. После трех туров РПЛ «Спартак» располагается на шестом месте, имея в активе пять очков.

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