В «Спартаке» назвали возможную дату дебюта Кокорина

Источник: РИА "Новости"

Директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов опроверг информацию о том, что нападающий выбыл из-за травмы до середины сентября. В московском клубе надеются, что Кокорин сможет выйти на поле в игре третьего тура чемпионата России против «Локомотива». Игра запланирована на 23 августа.

О травме Кокорина стало известно 9 августа. Футболист получил повреждение на тренировке перед матчем первого тура РПЛ против «Сочи».