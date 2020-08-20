Арустамян: «Рома» может сделать запрос в «Спартак» по трансферу Кокорина

«Когда Александр Кокорин уходил из «Сочи», я писал, что им всерьез интересуются в Италии, в частности «Рома», которая из-за предпродажной подготовки не покупала игроков. В итоге форвард выбрал «Спартак» (правда, ещё ни минуты не сыграл и даже не попал в заявку).

А в «Роме» за это время сменился владелец — клуб у Джеймса Палотты купил Дэн Фридкин. С его приходом «Рома» активно выходит на рынок, и трансфер Кокорина снова актуален. Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, «Рома» продолжает проявлять интерес к Кокорину. Официального предложения ещё не сделано, но разговоры ведутся. Сделка становится снова возможной.



Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина", — написал инсайдер.