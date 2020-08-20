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21:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Арустамян: «Рома» может сделать запрос в «Спартак» по трансферу Кокорина

Инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что «Рома» возобновила интерес к нападающему Александру Кокорину, который в начале месяца подписал контракт со «Спартаком».

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Источник: РИА "Новости"

«Когда Александр Кокорин уходил из «Сочи», я писал, что им всерьез интересуются в Италии, в частности «Рома», которая из-за предпродажной подготовки не покупала игроков. В итоге форвард выбрал «Спартак» (правда, ещё ни минуты не сыграл и даже не попал в заявку).

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А в «Роме» за это время сменился владелец — клуб у Джеймса Палотты купил Дэн Фридкин. С его приходом «Рома» активно выходит на рынок, и трансфер Кокорина снова актуален. Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, «Рома» продолжает проявлять интерес к Кокорину. Официального предложения ещё не сделано, но разговоры ведутся. Сделка становится снова возможной.

Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина", — написал инсайдер.

В июле Арустамян сообщал, что Кокориным всерьёз интересуются «Сочи», «Спартак», «Рубин», «Рома» и «Галатасарай».

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