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21:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС запретил московскому «Динамо» регистрировать новых футболистов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров вынесла запрет московскому «Динамо» на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

Палата РФС по разрешению споров в четверг удовлетворила заявление форварда Николая Обольского в отношении «Динамо» о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объеме. РФС обязал выплатить игроку задолженность по компенсационным выплатам и проценты за их задержку. Запрет «Динамо» на регистрацию новичков применен в качестве обеспечительной меры, он может быть снят в случае исполнения обязательств перед Обольским.

«Динамо» после трех туров с семью очками занимает второе место в чемпионате России и остается единственным клубом в этом сезоне, не пропустившим ни одного мяча.

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