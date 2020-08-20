РФС запретил московскому «Динамо» регистрировать новых футболистов

Палата РФС по разрешению споров в четверг удовлетворила заявление форварда Николая Обольского в отношении «Динамо» о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объеме. РФС обязал выплатить игроку задолженность по компенсационным выплатам и проценты за их задержку. Запрет «Динамо» на регистрацию новичков применен в качестве обеспечительной меры, он может быть снят в случае исполнения обязательств перед Обольским.