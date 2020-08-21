Кокорин и «Рома» — это вообще реально? Зачем итальянцам 29-летний русский с огромной зарплатой
Пытаемся понять.
Пытаемся понять.
— Не слишком ли долгий контракт?
— Почему? Он может уйти и до истечения срока контракта. Саша — футболист с большим будущим. Вдруг на него через
— Сомнений нет. То есть, возможность отъезда в Европу с ним обсуждалась?
— А разве спортсмена можно
Это строчки из интервью с Шамилем Газизовым после подписания «Спартаком» Александра Кокорина. Главный переход российского лета уже тогда вызывал кучу вопросов. А фраза Газизова про Европу — скорее смех. Мол, Кокорину уже 29 лет, у него большая по меркам Европы (3+ млн евро в год) зарплата, да и история с тюрьмой точно не добавляет Саше «перспективности».
Какая тут Европа — в «Спартаке» бы закрепиться. Но, кажется, стебались над таким вариантом зря. Вчера Нобель Арустамян сообщил, что Кокорин… реально интересен европейскому клубу. Притом хорошему.
«Кокорина снова хотят в Италии? Что?! Когда Александр Кокорин уходил из «Сочи», я писал, что им всерьез интересуются в Италии, в частности «Рома», которая
А в «Роме» за это время сменился владелец — клуб у Джеймса Палотты купил Дэн Фридкин. С его приходом «Рома» активно выходит на рынок и трансфер Кокорина снова актуален.
Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, «Рома» продолжает проявлять интерес к Кокорину. Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина, — написал Арустамян в своем
Со стороны «Ромы» вроде странный трансфер — покупать из России игрока «под 30» без опыта игры в Европе. И с сомнительной репутацией. Римляне больше ориентированы на янгстеров — в последние годы в команду приходили Джастин Клюйверт, Патрик Шик, Ченгиз Ундер и другие молодые таланты. Впрочем, это не значит, что «Рома» никогда не покупает опытных футболистов. Тем более в Италии нет предубеждения, что 30+ — это конец карьеры. В паспорт в Серии А смотрят редко.
«Рома» покупала за серьезные деньги, например, как раз 29-летних Хавьера Пасторе и Стивена Н’Зонзи. Сейчас на правах аренды в клубе бегает 30-летний Генрих Мхитарян. Центрфорварду Николе Калиничу — 32. Ну и как бы лучшему страйкеру «Ромы» — Эдину Джеко — вообще 34. Ничего, играет. Более того — «Ювентус» всерьез заинтересован в трансфере боснийца. Лично Андреа Пирло хотел бы видеть Джеко в «Юве».
В общем, 29-летний русский для «Ромы» — не самый невероятный кейс. Едва ли Кокорина берут в основу, но для ротации — почему нет. Очевидно, что 3 миллиона в год в Италии никто Александру не положит. Но тут уже решать Кокорину — готов ли он пойти на понижение зарплаты ради Европы. Ни в одном сильном чемпионате российский форвард не будет получать таких безумных денег, как в РПЛ.
Для «Спартака» это будет уникальный ход, конечно. Завербовать одного из самых известных игроков России, чтобы он не сыграл за клуб ни матча. И продать его в Европу за 7−9 миллионов евро. Такие деньги за Кокорина выручить реально. В «Спартак», напоминаем, он приходил как свободный агент (пусть там и были подъемные). В любом случае, с точки зрения бизнеса возможный трансфер Кокорина в «Рому» — очень выгодный для «Спартака».
Нужно ли все это самому Кокорину? Ну, как минимум «на старости лет» попробовать себя в Европе — классный опыт. Спросите у Федора Смолова (хотя «Сельта» не первый зарубежный клуб в его карьере). Но пример Смолова показывает, что погонять в серьезном чемпионате никогда не поздно. При всей статусности, у «Ромы» хватает проблем в атаке — вспомните, скажем, последнюю игру сезона с «Севильей». И полную импотенцию в нападении римского клуба. Кроме Джеко (который не факт, что останется), в «Роме» нет стабильных, сильных страйкеров. Со всеми Калиничами и прочими Клюйвертами Кокорину реально бороться за место в старте. Пусть и непостоянное. Короче, Кокорин в «Роме» — совсем не дикая история. Для всех ее участников.