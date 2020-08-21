Кокорин и «Рома» — это вообще реально? Зачем итальянцам 29-летний русский с огромной зарплатой

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— Не слишком ли долгий контракт?

— Почему? Он может уйти и до истечения срока контракта. Саша — футболист с большим будущим. Вдруг на него через год-два будут предложения из Европы. Если «Спартак» на нем будет зарабатывать… Или у вас сомнения, что он серьезный игрок?

— Сомнений нет. То есть, возможность отъезда в Европу с ним обсуждалась?

— А разве спортсмена можно как-то удерживать? Если это будет интересно всем, почему нет?

Это строчки из интервью с Шамилем Газизовым после подписания «Спартаком» Александра Кокорина. Главный переход российского лета уже тогда вызывал кучу вопросов. А фраза Газизова про Европу — скорее смех. Мол, Кокорину уже 29 лет, у него большая по меркам Европы (3+ млн евро в год) зарплата, да и история с тюрьмой точно не добавляет Саше «перспективности».

Какая тут Европа — в «Спартаке» бы закрепиться. Но, кажется, стебались над таким вариантом зря. Вчера Нобель Арустамян сообщил, что Кокорин… реально интересен европейскому клубу. Притом хорошему.

«Кокорина снова хотят в Италии? Что?! Когда Александр Кокорин уходил из «Сочи», я писал, что им всерьез интересуются в Италии, в частности «Рома», которая из-за предпродажной подготовки не покупала игроков. В итоге форвард выбрал «Спартак» (правда, еще ни минуты не сыграл и даже не попал в заявку).

А в «Роме» за это время сменился владелец — клуб у Джеймса Палотты купил Дэн Фридкин. С его приходом «Рома» активно выходит на рынок и трансфер Кокорина снова актуален.

Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, «Рома» продолжает проявлять интерес к Кокорину. Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина, — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Со стороны «Ромы» вроде странный трансфер — покупать из России игрока «под 30» без опыта игры в Европе. И с сомнительной репутацией. Римляне больше ориентированы на янгстеров — в последние годы в команду приходили Джастин Клюйверт, Патрик Шик, Ченгиз Ундер и другие молодые таланты. Впрочем, это не значит, что «Рома» никогда не покупает опытных футболистов. Тем более в Италии нет предубеждения, что 30+ — это конец карьеры. В паспорт в Серии А смотрят редко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CC3_xFoJKg2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CC3_xFoJKg2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CC3_xFoJKg2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AS Roma (@officialasroma)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-20T19:03:41+00:00">20 Июл 2020 в 12:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Рома» покупала за серьезные деньги, например, как раз 29-летних Хавьера Пасторе и Стивена Н’Зонзи. Сейчас на правах аренды в клубе бегает 30-летний Генрих Мхитарян. Центрфорварду Николе Калиничу — 32. Ну и как бы лучшему страйкеру «Ромы» — Эдину Джеко — вообще 34. Ничего, играет. Более того — «Ювентус» всерьез заинтересован в трансфере боснийца. Лично Андреа Пирло хотел бы видеть Джеко в «Юве».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDjpsF5IzBQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDjpsF5IzBQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDjpsF5IzBQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AS Roma (@officialasroma)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-06T17:57:21+00:00">6 Авг 2020 в 10:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, 29-летний русский для «Ромы» — не самый невероятный кейс. Едва ли Кокорина берут в основу, но для ротации — почему нет. Очевидно, что 3 миллиона в год в Италии никто Александру не положит. Но тут уже решать Кокорину — готов ли он пойти на понижение зарплаты ради Европы. Ни в одном сильном чемпионате российский форвард не будет получать таких безумных денег, как в РПЛ.

Для «Спартака» это будет уникальный ход, конечно. Завербовать одного из самых известных игроков России, чтобы он не сыграл за клуб ни матча. И продать его в Европу за 7−9 миллионов евро. Такие деньги за Кокорина выручить реально. В «Спартак», напоминаем, он приходил как свободный агент (пусть там и были подъемные). В любом случае, с точки зрения бизнеса возможный трансфер Кокорина в «Рому» — очень выгодный для «Спартака».

Нужно ли все это самому Кокорину? Ну, как минимум «на старости лет» попробовать себя в Европе — классный опыт. Спросите у Федора Смолова (хотя «Сельта» не первый зарубежный клуб в его карьере). Но пример Смолова показывает, что погонять в серьезном чемпионате никогда не поздно. При всей статусности, у «Ромы» хватает проблем в атаке — вспомните, скажем, последнюю игру сезона с «Севильей». И полную импотенцию в нападении римского клуба. Кроме Джеко (который не факт, что останется), в «Роме» нет стабильных, сильных страйкеров. Со всеми Калиничами и прочими Клюйвертами Кокорину реально бороться за место в старте. Пусть и непостоянное. Короче, Кокорин в «Роме» — совсем не дикая история. Для всех ее участников.