«Локомотив» хочет получить от «Милана» € 20 млн за Миранчука
Московский «Локомотив» готов отпустить Алексея Миранчука в «Милан» только за € 20 млн, сообщает Calciomercato.com, ссылаясь на Corriere dello Sport.
Московский «Локомотив» готов отпустить Алексея Миранчука в «Милан» только за € 20 млн, сообщает Calciomercato.com, ссылаясь на Corriere dello Sport.
По информации источника, на данный момент клубы не могут договориться насчёт перехода российского полузащитника. Ранее становилось известно, что «Милан» лидирует в борьбе за Алексея Миранчука, однако его судьба остаётся неопределённой.
Сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы «Аталанта» и «Рома», но римляне в настоящий момент только готовятся сделать предложение.
Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской