«Локомотив» хочет получить от «Милана» € 20 млн за Миранчука

По информации источника, на данный момент клубы не могут договориться насчёт перехода российского полузащитника. Ранее становилось известно, что «Милан» лидирует в борьбе за Алексея Миранчука, однако его судьба остаётся неопределённой.



Сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы «Аталанта» и «Рома», но римляне в настоящий момент только готовятся сделать предложение.



Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России.