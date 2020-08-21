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16:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» хочет получить от «Милана» € 20 млн за Миранчука

Московский «Локомотив» готов отпустить Алексея Миранчука в «Милан» только за € 20 млн, сообщает Calciomercato.com, ссылаясь на Corriere dello Sport.

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Источник: РИА "Новости"
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По информации источника, на данный момент клубы не могут договориться насчёт перехода российского полузащитника. Ранее становилось известно, что «Милан» лидирует в борьбе за Алексея Миранчука, однако его судьба остаётся неопределённой.

Сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы «Аталанта» и «Рома», но римляне в настоящий момент только готовятся сделать предложение.

Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России.

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