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16:29 (мск), источник: Интерфакс

Адвокат избитого Широковым судьи счел действия игрока покушением на убийство

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Действия бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова, нанесшего побои арбитру Никиты Данченкова во время матча любительского турнира, следует квалифицировать как покушение на убийство, заявил адвокат потерпевшего Александр Островский.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы сегодня подали в письменном виде наши объяснения, которые были подготовлены с моим коллегой — адвокатом Артуром Рамазановым. Мы посекундно проанализировали все телодвижения на видео — благо, много видеоматериалов. И мы пришли к твердому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова следует как покушение на убийство из хулиганских побуждений», — сказал Островский в эфир радиостанции «Москва FM».

«Потому что иначе как попыткой убийства удар футболиста страшной силы, который, так сказать, может просто голову разбить на части, удар по голове. Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой», — отметил он.

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«Мы квалифицировали действия Романа Широкова как покушение на убийство. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство», — заявил адвокат.

10 августа в интернете появилась видеозапись инцидента, в ходе которого Широков ударил в лицо арбитра Никиту Данченкову. В результате матч был остановлен, а судья с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставлен в больницу, где ему было наложено несколько швов.

На следующий день Широков публично извинился за свой поступок.

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«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной», — написал Широков в инстаграме. Он подчеркнул, что прекрасно осознает, «что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками».

Российский футбольный союз во вторник не оставил инцидент без внимания: он осудил Широкова и поддержал Данченко.

Экс-капитан сборной России Широков наибольших успехов добился в петербургском «Зените». С 2008 по 2014 годы в его составе он дважды выиграл чемпионат России, по разу становился обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Кубка России и Суперкубка России.

В составе сборной России он завоевал бронзу Евро-2008. В 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России.

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