Кокорин — в «Рому», Миранчук — в «Аталанту»? Кто из россиян может уехать в Европу

Разговоры об отъезде российских футболистов в Европу не утихают. Некоторые новости выглядят совсем уж забавно, но спрос на наших игроков, судя по всему, действительно есть. Подытожим слухи о главных хедлайнерах трансферных новостей.

Алексей Миранчук

Источник: Чемпионат.com

Возраст: 24 года.

Трансферная стоимость: € 18 млн (здесь и далее данные Transfermarkt.ru).

В прошлом году Алексея Миранчука отправляли в «Манчестер Юнайтед» и «Барселону»… Звучит круто, но не очень правдоподобно. Миранчук — классный игрок, но свою состоятельность сперва нужно доказать в командах эшелоном ниже. Зимой полузащитник мог уехать в итальянский «Милан», но сделку заблокировал лично Юрий Сёмин. По информации источника, «россонери» сделали «железнодорожникам» предложение об аренде игрока за € 3 млн с правом последующего выкупа за € 15 млн.

В Италии действительно интересуются Миранчуком. Агент Горан Велькович рассказывал «Чемпионату», как агент Джанлуиджи Буффона Силвано Мартино наводил справки о полузащитнике: «Силвано Мартино (агент Буффона. — Прим. “Чемпионата”) спрашивал про него ещё год-два назад, — вспоминал Велькович. — Я тогда сказал, что это очень хороший футболист, и придёт момент, когда ему нужно будет уехать из России».

В июне этого года Sky Sport Italia вновь сообщили об интересе «Милана» к Миранчуку. По сообщениям источника, полузащитник всё ещё находится в шорт-листе «россонери». «Милан» даже хотел включить в сделку по Миранчуку уругвайского полузащитника Диего Лаксальта, но этот вариант не устроил московский клуб.

16 августа Sport Mediaset сообщил о возможном переходе российского полузащитника в «Аталанту». На неделе должна была состояться встреча итальянского клуба с представителями «Локомотива». Контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до июня 2021 года. Блогер Нобель Арустамян утверждает, что в соглашении прописаны отступные в размере € 8 млн. При этом боссы «железнодорожников» хотят выручить за переход не менее € 15 млн.

Что по этому поводу думает сам Алексей? «Если не срастётся с Европой — останусь и буду получать удовольствие в России».

Фёдор Чалов

Источник: Чемпионат.com

Возраст: 22 года.

Трансферная стоимость: € 14 млн.

Если верить английским изданиям, зимой сразу несколько клубов АПЛ были заинтересованы в приобретении Чалова. Среди них «Челси», «Брайтон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Молодой нападающий хоть и завалил первую часть РПЛ, но по-прежнему был востребован в Англии. Вот только «армейцы» не собирались продавать воспитанника дешевле € 30 млн. Напомним, летом прошлого года «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова € 25 млн, но руководство заблокировало трансфер.

Весной слово взял агент футболиста: «Чалов привлёк внимание команд из нескольких стран, — говорил Кристиан Эмиле. — Главное, чтобы проект был привлекательным. А в какую именно топ-лигу он переедет, не столь важно. Если знаешь английский, тебе будет легко не только в Англии, но и почти в любой стране мира… Что касается Фёдора, он уже достаточно неплохо владеет английским».

По сообщениям Fussball Transfers со ссылкой на авторитетное издание Kicker, Чалов может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги. Интерес к нападающему проявляют «Вольфсбург», «Хоффенхайм» и «Байер». Издание отмечает, «Вольфсбург» внимательнее остальных следит за ситуацией вокруг футболиста. Фёдор оказался в списке трёх главных нападающих в шорт-листе «волков».

Далер Кузяев

Источник: Чемпионат.com

Возраст: 27 лет.

Трансферная стоимость: € 8 млн.

Кузяеву уже 27 лет. Полузащитник потерял место в основном составе «Зенита» из-за частых травм. Питерская команда предложила футболисту новый контракт: «Кузяев взял время на раздумье, клуб свою позицию обозначил, — говорил Сергей Семак. — В ближайшее время узнаем, останется он в клубе или нет». При этом «Динамо» и «Спартак» общались с представителями игрока о возможном переходе. Но в мае этого года стало известно о намерении футболиста уехать в Европу.

По информации французского L’Equipe, на российского полузащитника претендует «Марсель». В услугах Кузяева заинтересован лично главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш, ранее возглавлявший питерскую команду.

Затем стало известно об интересе со стороны «Бордо». Клуб из одноимённого города испытывает финансовые трудности, поэтому боссы заинтересованы в приглашении свободных агентов.

Как стало известно «Чемпионату», представитель Кузяева вёл переговоры с «Валенсией». Игрок по-прежнему настроен попробовать силы в Европе. Но в валенсийский вариант верится с трудом: клуб испытывает серьезные финансовые проблемы. В частности, не может выплатить футболистам зарплату за вторую часть сезона.

В последние дни активизировался турецкий «Бешикташ». По сообщениям журналиста Серкана Дикме, клуб уже вступил в переговоры с окружением Далера. В ближайшее время турки планируют сделать официальное предложение ему.

Александр Кокорин

Источник: Чемпионат.com

Возраст: 29 лет.

Трансферная стоимость: € 6 млн.

Александр Кокорин не раз признавался об интересе к своей персоне со стороны европейских клубов: «Сейчас я могу выбирать, — говорил нападающий. — На меня вышли серьёзные люди. Все три клуба — топовые для меня. Я в “Рому” хочу, она есть в этом списке. Конкретики и бумаг никаких нет. Но с “Ромой”, “Марселем” и прочими идут диалоги. Приоритет — Европа. Очень сильно к этому лежит душа в данный момент».

Видимо, душа отлегла довольно быстро. После сезона у Кокорина было два предложения из России: «Сочи» и «Спартак». Питерский «Зенит» так и не решился вернуть обратно футболиста. Александра очень хотел видеть в команде новый главный тренер «Локо» Марко Николич, но трансфер совершить не удалось. Кокорин грезил вернуться в Москву, поэтому предложение «Спартака» выглядело приоритетным. Здорово сработал Шамиль Газизов, сумевший убедить нападающего перейти в красно-белую команду. Как стало известно «Чемпионату», Кокорин в «Спартаке» будет зарабатывать в районе € 3 млн.

Из-за мышечной травмы Кокорин до сих пор не дебютировал за «Спартак», пропустив уже три матча чемпионата России. Скорее всего, форвард не сумеет выйти на поле до паузы на матчи сборных.

Казалось, тему Кокорина и Европы можно сворачивать, как вдруг всё тот же Арустамян выдал громкий инсайд: «С приходом нового владельца “Рома” активно выходит на рынок, и трансфер Кокорина снова актуален, — написал Нобель. — Официального предложения ещё нет, но разговоры ведутся. Не исключено, что в ближайшее время итальянская команда сделает официальный запрос в “Спартак” на предмет трансфера Кокорина».

Мы связались с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, и вот что услышали: «Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определённые договорённости».

Будет забавно, если Кокорин перейдёт в «Рому», так и не сыграв за «Спартак». Такое с ним уже бывало — в «Анжи».

Фёдор Смолов

Источник: Чемпионат.com

Возраст: 30 лет.

Трансферная стоимость: € 6 млн.

Смолов вернулся в «Локомотив». «Сельта» хоть и сохранила прописку в элитном дивизионе Испании, но решила не продлевать соглашение с российским нападающим. «У Смолова есть будущее в испанском футболе, но если мы сможем купить Мурильо и Рафинью, то подписать Фёдора будет очень трудно», — говорил президент «Сельты» в интервью El Desmarque.

Но, кажется, мечта выступать в Европе у Фёдора по-прежнему жива. По сообщениям TRT Spor, турецкий «Фенербахче» сделал официальное предложение по Смолову. Если верить источнику, в июле представители футболиста провели первую встречу с руководством «Фенербахче». Она прошла удачно, однако принципиального соглашения достичь не удалось. Нападающий опроверг новость: «Это не соответствует действительности. Я игрок “Локомотива” и сделаю всё, чтобы клуб занял высокое место».

Между тем издание Sabah даже опубликовало детали перехода: Фёдора ждал гарантированный гонорар в размере € 1,5 млн. «Фенербахче» при этом имел право выкупить Смолова за € 4 млн.

Нужно ли Смолову ехать в Турцию? На этот вопрос коллеге Телингатеру ответил Эльвин Керимов, специализирующийся на турецком футболе: «Если хочет хороший климат и дом с видом на Босфор, если хочется сменить обстановку и при этом играть в большом амбициозном клубе, тогда “Фенер” подходит. Хотя там есть задержки по зарплатам, как и во всех турецких клубах, кроме “Башакшехира”. Владеет “Фенербахче” солидный бизнесмен, но задолженности по 4−5 месяцев для Турции — это нормально».

Как стало известно «Чемпионату» в последние дни, испанская «Уэска», вышедшая в Примеру, планировала взять нападающего «Локомотива» в аренду. Москвичей такой вариант не устраивает. «Локо» готов отпустить Смолова лишь на постоянной основе и, естественно, не бесплатно.