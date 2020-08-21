Кокорин — в «Рому», Миранчук — в «Аталанту»? Кто из россиян может уехать в Европу
Некоторые уже очень близки к трансферу.
Некоторые уже очень близки к трансферу.
Разговоры об отъезде российских футболистов в Европу не утихают. Некоторые новости выглядят совсем уж забавно, но спрос на наших игроков, судя по всему, действительно есть. Подытожим слухи о главных хедлайнерах трансферных новостей.
Возраст: 24 года.
Трансферная стоимость: € 18 млн (здесь и далее данные Transfermarkt.ru).
В прошлом году Алексея Миранчука отправляли в «Манчестер Юнайтед» и «Барселону»… Звучит круто, но не очень правдоподобно. Миранчук — классный игрок, но свою состоятельность сперва нужно доказать в командах эшелоном ниже. Зимой полузащитник мог уехать в итальянский «Милан», но сделку заблокировал лично Юрий Сёмин. По информации источника, «россонери» сделали «железнодорожникам» предложение об аренде игрока за € 3 млн с правом последующего выкупа за € 15 млн.
В Италии действительно интересуются Миранчуком. Агент Горан Велькович рассказывал «Чемпионату», как агент Джанлуиджи Буффона Силвано Мартино наводил справки о полузащитнике: «Силвано Мартино (агент Буффона. — Прим. “Чемпионата”) спрашивал про него ещё
В июне этого года Sky Sport Italia вновь сообщили об интересе «Милана» к Миранчуку. По сообщениям источника, полузащитник всё ещё находится в
16 августа Sport Mediaset сообщил о возможном переходе российского полузащитника в «Аталанту». На неделе должна была состояться встреча итальянского клуба с представителями «Локомотива». Контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до июня 2021 года. Блогер Нобель Арустамян утверждает, что в соглашении прописаны отступные в размере € 8 млн. При этом боссы «железнодорожников» хотят выручить за переход не менее € 15 млн.
Что по этому поводу думает сам Алексей? «Если не срастётся с Европой — останусь и буду получать удовольствие в России».
Возраст: 22 года.
Трансферная стоимость: € 14 млн.
Если верить английским изданиям, зимой сразу несколько клубов АПЛ были заинтересованы в приобретении Чалова. Среди них «Челси», «Брайтон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Молодой нападающий хоть и завалил первую часть РПЛ, но
Весной слово взял агент футболиста: «Чалов привлёк внимание команд из нескольких стран, — говорил Кристиан Эмиле. — Главное, чтобы проект был привлекательным. А в какую именно
По сообщениям Fussball Transfers со ссылкой на авторитетное издание Kicker, Чалов может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги. Интерес к нападающему проявляют «Вольфсбург», «Хоффенхайм» и «Байер». Издание отмечает, «Вольфсбург» внимательнее остальных следит за ситуацией вокруг футболиста. Фёдор оказался в списке трёх главных нападающих в
Возраст: 27 лет.
Трансферная стоимость: € 8 млн.
Кузяеву уже 27 лет. Полузащитник потерял место в основном составе «Зенита»
По информации французского L’Equipe, на российского полузащитника претендует «Марсель». В услугах Кузяева заинтересован лично главный тренер команды Андре
Затем стало известно об интересе со стороны «Бордо». Клуб из одноимённого города испытывает финансовые трудности, поэтому боссы заинтересованы в приглашении свободных агентов.
Как стало известно «Чемпионату», представитель Кузяева вёл переговоры с «Валенсией». Игрок
В последние дни активизировался турецкий «Бешикташ». По сообщениям журналиста Серкана Дикме, клуб уже вступил в переговоры с окружением Далера. В ближайшее время турки планируют сделать официальное предложение ему.
Возраст: 29 лет.
Трансферная стоимость: € 6 млн.
Александр Кокорин не раз признавался об интересе к своей персоне со стороны европейских клубов: «Сейчас я могу выбирать, — говорил нападающий. — На меня вышли серьёзные люди. Все три клуба — топовые для меня. Я в “Рому” хочу, она есть в этом списке. Конкретики и бумаг никаких нет. Но с “Ромой”, “Марселем” и прочими идут диалоги. Приоритет — Европа. Очень сильно к этому лежит душа в данный момент».
Видимо, душа отлегла довольно быстро. После сезона у Кокорина было два предложения из России: «Сочи» и «Спартак». Питерский «Зенит» так и не решился вернуть обратно футболиста. Александра очень хотел видеть в команде новый главный тренер «Локо» Марко Николич, но трансфер совершить не удалось. Кокорин грезил вернуться в Москву, поэтому предложение «Спартака» выглядело приоритетным. Здорово сработал Шамиль Газизов, сумевший убедить нападающего перейти в
Казалось, тему Кокорина и Европы можно сворачивать, как вдруг всё тот же Арустамян выдал громкий инсайд: «С приходом нового владельца “Рома” активно выходит на рынок, и трансфер Кокорина снова актуален, — написал Нобель. — Официального предложения ещё нет, но разговоры ведутся. Не исключено, что в ближайшее время итальянская команда сделает официальный запрос в “Спартак” на предмет трансфера Кокорина».
Мы связались с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, и вот что услышали: «Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определённые договорённости».
Будет забавно, если Кокорин перейдёт в «Рому», так и не сыграв за «Спартак». Такое с ним уже бывало — в «Анжи».
Возраст: 30 лет.
Трансферная стоимость: € 6 млн.
Смолов вернулся в «Локомотив». «Сельта» хоть и сохранила прописку в элитном дивизионе Испании, но решила не продлевать соглашение с российским нападающим. «У Смолова есть будущее в испанском футболе, но если мы сможем купить Мурильо и Рафинью, то подписать Фёдора будет очень трудно», — говорил президент «Сельты» в интервью El Desmarque.
Но, кажется, мечта выступать в Европе у Фёдора
Между тем издание Sabah даже опубликовало детали перехода: Фёдора ждал гарантированный гонорар в размере € 1,5 млн. «Фенербахче» при этом имел право выкупить Смолова за € 4 млн.
Нужно ли Смолову ехать в Турцию? На этот вопрос коллеге Телингатеру ответил Эльвин Керимов, специализирующийся на турецком футболе: «Если хочет хороший климат и дом с видом на Босфор, если хочется сменить обстановку и при этом играть в большом амбициозном клубе, тогда “Фенер” подходит. Хотя там есть задержки по зарплатам, как и во всех турецких клубах, кроме “Башакшехира”. Владеет “Фенербахче” солидный бизнесмен, но задолженности по 4−5 месяцев для Турции — это нормально».
Как стало известно «Чемпионату» в последние дни, испанская «Уэска», вышедшая в Примеру, планировала взять нападающего «Локомотива» в аренду. Москвичей такой вариант не устраивает. «Локо» готов отпустить Смолова лишь на постоянной основе и, естественно, не бесплатно.
Салават Муртазин