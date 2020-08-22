«Зенит», ЦСКА и «Динамо» проведут в субботу матчи 4-го тура чемпионата РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Всего в субботу пройдут шесть игр: «Урал» — «Краснодар» (начало — 14:00 мск), «Химки» — «Ахмат» (16:00), «Арсенал» — «Динамо» (17:30), «Зенит» — «Тамбов» (18:00), ЦСКА — «Рубин» (20:00) и «Ротор» — «Сочи» (20:00). Все матчи тура будут посвящены Дню государственного флага Российской Федерации. Перед началом всех игр прозвучит гимн России, а капитаны команд выйдут на поле с повязками в цветах российского триколора.

Футболисты ЦСКА и «Рубина» сыграют на «ВЭБ-Арене». Месяц назад в матче 28-го тура прошлого чемпионата РПЛ главный тренер казанцев Леонид Слуцкий отобрал очки у своего бывшего клуба в Москве. В драматичной концовке «Рубин» смог добыть ничью (1:1), реализовав пенальти в конце матча. Потеря двух баллов тогда, по сути, лишила ЦСКА шансов на попадание в Лигу чемпионов и оставила вне призовой тройки чемпионата.

Армейцы начали сезон с двух побед: над «Химками» (2:0) и «Тамбовом» (2:1). В прошлом туре команда Виктора Гончаренко показала с «Зенитом» достойную игру, но уехала из Санкт-Петербурга без очков (1:2) и занимает пятое место в турнирной таблице.

Серьезность повреждения автора армейского гола в Санкт-Петербурге полузащитника Николы Влашича, который из-за мышечной травмы пропустил первые два тура, по имеющейся у ТАСС информации, не подтвердилась, и хорват, скорее всего, поможет команде в игре с «Рубином». Под вопросом участие в матче травмированного нападающего Федора Чалова, вне заявки будут также находящиеся в лазарете ЦСКА полузащитники Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов.

У «Рубина» старт не задался: в трех первых турах ни одной победы. Единственный балл в турнире казанцы добыли во второй игре — в домашнем противостоянии с «Уралом» (1:1). В первом туре казанцы уступили на своем поле «Локомотиву» (0:2), а во вторник в драматичном по сюжету матче уступили в гостях «Сочи» (2:3). Проигрывая после первого тайма со счетом 0:1, подопечные Слуцкого вышли вперед на 77-й минуте, но в концовке пропустили подряд два мяча. В итоге перед четвертым туром «Рубин» занимает 13-е место.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 4, 22.08.2020, 20:00 ЦСКА - Рубин -

«Рубин» — удобный соперник для ЦСКА. У армейцев 23 победы против 11 у соперника, восемь встреч завершились мирным исходом. Из последних 11 матчей армейцы уступили казанцам только в одном — в домашнем матче 6 августа 2017 года со счетом 1:2. В остальных поединках у армейцев семь побед и три ничьи.

Первый матч субботы

Откроется субботний игровой день ранним матчем в Екатеринбурге «Урал» — «Краснодар». Хозяевам поля не смогут помощь дисквалифицированный защитник Роман Емельянов, а также вратарь Олег Баклов. У «Краснодара» продолжают оставаться вне игры травмированные с конца прошлого сезона нападающий Ари и сербский защитник Урош Спаич. Также стоит отметить, что команда Мурада Мусаева имела на сутки больше для подготовки к этой встрече.

У уральцев безвыигрышная серия растянулась уже до семи матчей, пять из которых завершились поражениями, при разности мячей 4−14. В трех стартовых турах подопечные Юрия Матвеева ни разу не выиграли, но при этом дважды смогли взять очки c командами выше себя классом: на выезде с «Рубином» (1:1) и в прошлом туре дома против «Локомотива» (1:1), пропустив ответный гол от Федора Смолова на 87-й минуте.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 4, 22.08.2020, 14:00 Урал - Краснодар -

«Краснодар» стартовал с уверенной выездной победы против «Уфы» (3:0), затем оступился в Москве с «Локомотивом» (0:1), но в последнем туре реабилитировался на родном стадионе с тульским «Арсеналом» (2:0). После трех игр у команды шесть очков, всего один пропущенный мяч и четвертое место в таблице. «Урал» с двумя баллами расположился на 12-й строчке.

В прошлом сезоне «Краснодар» дважды обыграл «Урал» (4:2 — на выезде, 3:0 — дома). Из 10 последних очных матчей в рамках РПЛ екатеринбуржцы выиграли лишь один раз. Всего команды встречались между собой 19 раз: три победу у уральцев, девять — у краснодарцев, семь встреч завершились вничью.

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Талалаев против бывших

В матче «Химки» — «Ахмат» особая интрига противостояния — соперничество главного тренера грозненцев Андрея Талалаева со своей бывшей командой, с которой он работал еще в начале года. Еще одна особенность — на игре решено не задействовать систему видеоассистента рефери (VAR).

«Химки» пока не могут адаптироваться к элитному дивизиону: одна ничья и два поражения при общей разнице мячей 1−4. Как итог, предпоследнее место в турнирной таблице. В дебютном матче подмосковная команда уступила на своем поле ЦСКА (0:2), затем сыграла на выезде вничью с «Сочи» (1:1), а в прошлом туре уступила в Саранске «Тамбову» (0:1), хотя больше тайма играла в большинстве.

«Ахмат» свою первую победу в сезоне одержал лишь в третьем туре, взяв три очка в игре против другого новичка РПЛ «Ротора» (3:1). Перед этим грозненцы проиграли в Москве «Спартаку» (0:2) и сыграли нулевую ничью в Туле с «Арсеналом». Перед четвертым матчем команда Талалаева расположилась на восьмой строчке в таблице, имея в активе четыре очка. В очном противостоянии в 11 матчах у грозненцев семь побед, одна ничья и три поражения.

Дополнительная мотивация для Подпалого и Луценко

В Туле у главного тренера Сергея Подпалого и нападающего «Арсенала» Евгения Луценко будет дополнительный настрой в матче против «Динамо». 56-летний специалист выступал в 1995−96 годах за бело-голубых и становился в их составе обладателем Кубка России, а 33-летний форвард играл в динамовской футболке в период с 2016 по 2019 год и забил в ней 15 мячей.

«Арсенал» со старта чемпионата пока идет без побед и имеет в своем активе всего одно очко. Только в первом туре туляки довольствовались ничьей с «Ахматом» (0:0), после этого потерпели два поражения: дома от «Уфы» (2:3) и на выезде от «Краснодара» (0:2). Команда занимает 14-е место в таблице.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 4, 22.08.2020, 17:30 Арсенал Т - Динамо -

Что касается «Динамо», то в первой игре сезона подопечные Кирилла Новикова увезли три очка из Екатеринбурга (2:0), а последовавшую затем осечку в домашней ничье против «Ротора» (0:0) компенсировали победой над «Ростовом» (2:0). После трех туров «Динамо» идет на втором месте (семь очков), команда остается единственной из участников РПЛ этого сезона, которая имеет ноль в графе «пропущенные мячи».

В прошлом сезоне «Арсенал» в меньшинстве выиграл у «Динамо» в Москве (1:0), в Туле была зафиксирована ничья (1:1). Всего в очном соперничестве у команд пока равенство: по две победы и четыре ничейных результата. Хозяева по-прежнему не могут рассчитывать на вратаря Михаила Левашова. В первых двух турах последний рубеж у туляков защищал Егор Шамов, а в Краснодаре — Артур Нигматуллин.

Интриги не будет без VAR

На «Газпром-Арене», где на поле выйдут «Зенит» и «Тамбов», на бумаге и у букмекеров хозяева поля выглядят фаворитами. На матче в Санкт-Петербурге, как и в игре «Химки» — «Ахмат», не будет работать VAR. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков на это решение отреагировал так: «Ничего страшного не вижу в этом. Мы уже играли без этой системы, в июле против “Спартака”, и выиграли 3:2, поэтому с VAR или без VAR пройдет матч — без разницы».

«Зенит» — единственная команда РПЛ, которая до четвертого тура дошла со стопроцентным показателем. В состав команды Сергея Семака ожидается возвращение украинского защитника Ярослава Ракицкого, которого в последнем матче против ЦСКА вполне надежно подменил бразилец Дуглас Сантос. Продолжает лечение вратарь Андрей Лунев. Однако к игре его дублера Михаила Кержакова, ворота которого в нынешнем сезоне удалось распечатать только Влашичу, у тренерского штаба питерцев вопросов быть не должно.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 4, 22.08.2020, 18:00 Зенит - Тамбов -

Нынешний сезон тамбовская команда начала с двух поражений: от «Ростова» (0:1) и ЦСКА (1:2). Лишь в предыдущем туре подопечные Сергея Первушина одолели, несмотря на удаление и нереализованный пенальти, «Химки» (1:0). «Тамбову» в Санкт-Петербурге не сможет помочь дисквалифицированный защитник Алексей Грицаенко, получивший красную карточку в предыдущем матче с «Химками» уже на 40-й минуте.

Команды встречались между собой пока всего три раза, и во всех матчах успех был на стороне питерской команды. В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл соперника с одинаковым счетом 2:1, но победа в Нижнем Новгороде, где проводил домашние матчи «Тамбов», чемпиону досталась на последних секундах.

Тройное усиление для «Ротора»

Одним из матчей завершающим субботнюю программу четвертого тура станет противостояние в Волгограде «Ротора» и «Сочи». Сочинцы входят в число тех команд, которые в новом сезоне еще не проигрывали: у команды ничья со скандальным уклоном против «Спартака» (2:2), с «Химками» (1:1), а также победа над «Рубином» (3:2).

Премьер-лига 2020/2021 Тур 4, 22.08.2020, 20:00 Ротор - Сочи -

Вернувшемуся в элиту после долгого перерыва «Ротору» пока трудновато похвастаться положительными результатами. Единственное очко в РПЛ команда Александра Хацкевича добыла в гостях с «Динамо» (0:0). В стартовом домашнем матче волгоградцы уступили «Зениту» (0:2), а в предыдущем туре уехали ни с чем из Грозного, проиграв «Ахмату» (1:3). Удаленный в этой встрече ивуарийский защитник Седрик Гогуа, арендованный у ЦСКА, пропустит субботний матч. В четверг заявку «Ротора» пополнили сразу три новичка, взятые в аренду: защитник Соломон Кверквелия («Локомотив»), полузащитник Зурико Давиташвили («Рубин») и нападающий Александр Саплинов («Ростов»).