«Зенит», ЦСКА и «Динамо» проведут в субботу матчи 4-го тура чемпионата РПЛ
ТАСС, 22 августа. Футболисты «Зенита», «Динамо» и ЦСКА в субботу сыграют свои матчи в рамках четвертого тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 22 августа. Футболисты «Зенита», «Динамо» и ЦСКА в субботу сыграют свои матчи в рамках четвертого тура Тинькофф — Российской
Всего в субботу пройдут шесть игр: «Урал» — «Краснодар» (начало — 14:00 мск), «Химки» — «Ахмат» (16:00), «Арсенал» — «Динамо» (17:30), «Зенит» — «Тамбов» (18:00), ЦСКА — «Рубин» (20:00) и «Ротор» — «Сочи» (20:00). Все матчи тура будут посвящены Дню государственного флага Российской Федерации. Перед началом всех игр прозвучит гимн России, а капитаны команд выйдут на поле с повязками в цветах российского триколора.
Футболисты ЦСКА и «Рубина» сыграют на «ВЭБ-Арене». Месяц назад в матче 28-го тура прошлого чемпионата РПЛ главный тренер казанцев Леонид Слуцкий отобрал очки у своего бывшего клуба в Москве. В драматичной концовке «Рубин» смог добыть ничью (1:1), реализовав пенальти в конце матча. Потеря двух баллов тогда, по сути, лишила ЦСКА шансов на попадание в Лигу чемпионов и оставила вне призовой тройки чемпионата.
Серьезность повреждения автора армейского гола в
У «Рубина» старт не задался: в трех первых турах ни одной победы. Единственный балл в турнире казанцы добыли во второй игре — в домашнем противостоянии с «Уралом» (1:1). В первом туре казанцы уступили на своем поле «Локомотиву» (0:2), а во вторник в драматичном по сюжету матче уступили в гостях «Сочи» (2:3). Проигрывая после первого тайма со счетом 0:1, подопечные Слуцкого вышли вперед на 77-й минуте, но в концовке пропустили подряд два мяча. В итоге перед четвертым туром «Рубин» занимает 13-е место.
«Рубин» — удобный соперник для ЦСКА. У армейцев 23 победы против 11 у соперника, восемь встреч завершились мирным исходом. Из последних 11 матчей армейцы уступили казанцам только в одном — в домашнем матче 6 августа 2017 года со счетом 1:2. В остальных поединках у армейцев семь побед и три ничьи.
Откроется субботний игровой день ранним матчем в Екатеринбурге «Урал» — «Краснодар». Хозяевам поля не смогут помощь дисквалифицированный защитник Роман Емельянов, а также вратарь Олег Баклов. У «Краснодара» продолжают оставаться вне игры травмированные с конца прошлого сезона нападающий Ари и сербский защитник Урош Спаич. Также стоит отметить, что команда Мурада Мусаева имела на сутки больше для подготовки к этой встрече.
У уральцев безвыигрышная серия растянулась уже до семи матчей, пять из которых завершились поражениями, при разности мячей 4−14. В трех стартовых турах подопечные Юрия Матвеева ни разу не выиграли, но при этом дважды смогли взять очки c командами выше себя классом: на выезде с «Рубином» (1:1) и в прошлом туре дома против «Локомотива» (1:1), пропустив ответный гол от Федора Смолова на 87-й минуте.
«Краснодар» стартовал с уверенной выездной победы против «Уфы» (3:0), затем оступился в Москве с «Локомотивом» (0:1), но в последнем туре реабилитировался на родном стадионе с тульским «Арсеналом» (2:0). После трех игр у команды шесть очков, всего один пропущенный мяч и четвертое место в таблице. «Урал» с двумя баллами расположился на 12-й строчке.
В прошлом сезоне «Краснодар» дважды обыграл «Урал» (4:2 — на выезде, 3:0 — дома). Из 10 последних очных матчей в рамках РПЛ екатеринбуржцы выиграли лишь один раз. Всего команды встречались между собой 19 раз: три победу у уральцев, девять — у краснодарцев, семь встреч завершились вничью.
В матче «Химки» — «Ахмат» особая интрига противостояния — соперничество главного тренера грозненцев Андрея Талалаева со своей бывшей командой, с которой он работал еще в начале года. Еще одна особенность — на игре решено не задействовать систему видеоассистента рефери (VAR).
«Химки» пока не могут адаптироваться к элитному дивизиону: одна ничья и два поражения при общей разнице мячей 1−4. Как итог, предпоследнее место в турнирной таблице. В дебютном матче подмосковная команда уступила на своем поле ЦСКА (0:2), затем сыграла на выезде вничью с «Сочи» (1:1), а в прошлом туре уступила в Саранске «Тамбову» (0:1), хотя больше тайма играла в большинстве.
«Ахмат» свою первую победу в сезоне одержал лишь в третьем туре, взяв три очка в игре против другого новичка РПЛ «Ротора» (3:1). Перед этим грозненцы проиграли в Москве «Спартаку» (0:2) и сыграли нулевую ничью в Туле с «Арсеналом». Перед четвертым матчем команда Талалаева расположилась на восьмой строчке в таблице, имея в активе четыре очка. В очном противостоянии в 11 матчах у грозненцев семь побед, одна ничья и три поражения.
В Туле у главного тренера Сергея Подпалого и нападающего «Арсенала» Евгения Луценко будет дополнительный настрой в матче против «Динамо». 56-летний специалист выступал в 1995−96 годах за
«Арсенал» со старта чемпионата пока идет без побед и имеет в своем активе всего одно очко. Только в первом туре туляки довольствовались ничьей с «Ахматом» (0:0), после этого потерпели два поражения: дома от «Уфы» (2:3) и на выезде от «Краснодара» (0:2). Команда занимает 14-е место в таблице.
Что касается «Динамо», то в первой игре сезона подопечные Кирилла Новикова увезли три очка из Екатеринбурга (2:0), а последовавшую затем осечку в домашней ничье против «Ротора» (0:0) компенсировали победой над «Ростовом» (2:0). После трех туров «Динамо» идет на втором месте (семь очков), команда остается единственной из участников РПЛ этого сезона, которая имеет ноль в графе «пропущенные мячи».
В прошлом сезоне «Арсенал» в меньшинстве выиграл у «Динамо» в Москве (1:0), в Туле была зафиксирована ничья (1:1). Всего в очном соперничестве у команд пока равенство: по две победы и четыре ничейных результата. Хозяева
На «Газпром-Арене», где на поле выйдут «Зенит» и «Тамбов», на бумаге и у букмекеров хозяева поля выглядят фаворитами. На матче в
«Зенит» — единственная команда РПЛ, которая до четвертого тура дошла со стопроцентным показателем. В состав команды Сергея Семака ожидается возвращение украинского защитника Ярослава Ракицкого, которого в последнем матче против ЦСКА вполне надежно подменил бразилец Дуглас Сантос. Продолжает лечение вратарь Андрей Лунев. Однако к игре его дублера Михаила Кержакова, ворота которого в нынешнем сезоне удалось распечатать только Влашичу, у тренерского штаба питерцев вопросов быть не должно.
Нынешний сезон тамбовская команда начала с двух поражений: от «Ростова» (0:1) и ЦСКА (1:2). Лишь в предыдущем туре подопечные Сергея Первушина одолели, несмотря на удаление и нереализованный пенальти, «Химки» (1:0). «Тамбову» в
Команды встречались между собой пока всего три раза, и во всех матчах успех был на стороне питерской команды. В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл соперника с одинаковым счетом 2:1, но победа в Нижнем Новгороде, где проводил домашние матчи «Тамбов», чемпиону досталась на последних секундах.
Одним из матчей завершающим субботнюю программу четвертого тура станет противостояние в Волгограде «Ротора» и «Сочи». Сочинцы входят в число тех команд, которые в новом сезоне еще не проигрывали: у команды ничья со скандальным уклоном против «Спартака» (2:2), с «Химками» (1:1), а также победа над «Рубином» (3:2).
Вернувшемуся в элиту после долгого перерыва «Ротору» пока трудновато похвастаться положительными результатами. Единственное очко в РПЛ команда Александра Хацкевича добыла в гостях с «Динамо» (0:0). В стартовом домашнем матче волгоградцы уступили «Зениту» (0:2), а в предыдущем туре уехали ни с чем из Грозного, проиграв «Ахмату» (1:3). Удаленный в этой встрече ивуарийский защитник Седрик Гогуа, арендованный у ЦСКА, пропустит субботний матч. В четверг заявку «Ротора» пополнили сразу три новичка, взятые в аренду: защитник Соломон Кверквелия («Локомотив»), полузащитник Зурико Давиташвили («Рубин») и нападающий Александр Саплинов («Ростов»).
Соперники провели между собой два матча в рамках первенства Олимп — Футбольной национальной лиги сезона-2018/19: в Волгограде был зафиксирован ничейный результат (1:1), а в Сочи хозяева добились победы со счетом 4:2.