СМИ: Хавбек сборной России ведет переговоры с испанским «Алавесом»

«Кузяев может перейти в “Алавес”. Стороны уже ведут переговоры о подписании контракта. Вы наверняка читали, что хавбеком “Зенита” интересовались в “Хоффенхайме”, “Валенсии”, “Бордо” и “Марселе”, но сейчас он близок к клубу поскромнее. Далер уже давно хотел попробовать себя за рубежом. Сейчас он твердо решил уехать в Испанию. “Алавес” предлагает россиянину двухлетний контракт и зарплату ниже той, что он получал в Санкт-Петербурге. Он настроен играть в Европе», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.