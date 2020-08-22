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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Хавбек сборной России ведет переговоры с испанским «Алавесом»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев ведет переговоры о переходе в чемпионат Испании, сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт 27-летнего Кузяева с «Зенитом» завершился после сезона-2019/20.

«Кузяев может перейти в “Алавес”. Стороны уже ведут переговоры о подписании контракта. Вы наверняка читали, что хавбеком “Зенита” интересовались в “Хоффенхайме”, “Валенсии”, “Бордо” и “Марселе”, но сейчас он близок к клубу поскромнее. Далер уже давно хотел попробовать себя за рубежом. Сейчас он твердо решил уехать в Испанию. “Алавес” предлагает россиянину двухлетний контракт и зарплату ниже той, что он получал в Санкт-Петербурге. Он настроен играть в Европе», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

«У Кузяева есть варианты и в России. «Спартак» и «Краснодар» хотят его заполучить, клубы уже обозначили интерес игроку и его представителям. Уже несколько месяцев предлагает продлить контракт и «Зенит», — добавил комментатор.

По итогам минувшего сезона «Алавес» занял 16-е место в чемпионате Испании.

Кузяев в прошедшем сезоне провел 28 матчей за «Зенит» в различных турнирах и забил один мяч. На счету полузащитника 21 матч в составе сборной России.

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