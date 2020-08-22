СМИ: Хавбек сборной России ведет переговоры с испанским «Алавесом»
Полузащитник сборной России Далер Кузяев ведет переговоры о переходе в чемпионат Испании, сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
Полузащитник сборной России Далер Кузяев ведет переговоры о переходе в чемпионат Испании, сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
Контракт 27-летнего Кузяева с «Зенитом» завершился после сезона-2019/20.
«Кузяев может перейти в “Алавес”. Стороны уже ведут переговоры о подписании контракта. Вы наверняка читали, что хавбеком “Зенита” интересовались в “Хоффенхайме”, “Валенсии”, “Бордо” и “Марселе”, но сейчас он близок к клубу поскромнее. Далер уже давно хотел попробовать себя за рубежом. Сейчас он твердо решил уехать в Испанию. “Алавес” предлагает россиянину двухлетний контракт и зарплату ниже той, что он получал в
«У Кузяева есть варианты и в России. «Спартак» и «Краснодар» хотят его заполучить, клубы уже обозначили интерес игроку и его представителям. Уже несколько месяцев предлагает продлить контракт и «Зенит», — добавил комментатор.
По итогам минувшего сезона «Алавес» занял 16-е место в чемпионате Испании.
Кузяев в прошедшем сезоне провел 28 матчей за «Зенит» в различных турнирах и забил один мяч. На счету полузащитника 21 матч в составе сборной России.