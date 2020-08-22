«Урал» впервые за пять лет победил «Краснодар» в чемпионате России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол на третьей минуте забил Вячеслав Подберезкин, с 2016 по 2018 год выступавший за «Краснодар». На 54-й минуте защитник «Краснодара» Кайо получил вторую желтую карточку и покинул поле, футболист пропустит матч следующего тура против московского ЦСКА. Лучшим игроком матча признан вратарь «Урала» Илья Помазун.

Подберезкин перешел в «Урал» из казанского «Рубина» 18 августа и провел вторую встречу за клуб после возвращения, до этого он представлял екатеринбуржцев с 2014 по 2016 год.

Все встречи четвертого тура посвящены Дню Государственного флага РФ. В перерыве матча талисман клуба «Шмель» выпал из коляски мотоцикла во время выступления, не получив травм.

Екатеринбургский клуб прервал безвыигрышную серию в РПЛ, которая началась в прошлом сезоне и составила шесть матчей (две ничьих, четыре поражения). Эта победа стала первой для клуба под руководством Юрия Матвеева, который был утвержден на посту главного тренера 28 июля. «Урал» не побеждал «Краснодар» в чемпионате с 21 сентября 2015 года (3:1), в той встрече также отличился Подберезкин. После той встречи команды провели девять матчей в чемпионате, в которых семь раз подряд выиграл «Краснодар» (пять последних игр подряд) и дважды игры завершались вничью, в сезоне-2016/17 команды встретились в ¼ финала Кубка России, в серии пенальти сильнее оказался «Урал» (3:3, 4:3 по пен.).

После четырех туров «Урал» идет восьмым в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. «Краснодар» с шестью очками занимает четвертую строчку. В следующем туре екатеринбуржцы 26 августа сыграют в гостях с «Ростовом», «Краснодар» в тот же день примет ЦСКА.