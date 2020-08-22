У футболиста ЦСКА Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

Источник: РИА "Новости"

Футболист получил травму в матче третьего тура чемпионата России против петербургского «Зенита» (1:2). Он был заменен в перерыве.

Сообщается, что Набабкину предстоит перенести операцию. О сроках восстановления 33-летнего игрока будет сообщено позднее.

ЦСКА (Москва) Все о команде

Набабкин выступает за ЦСКА с сезона-2009/10, провел в общей сложности 252 матча в составе московского клуба, в которых забил четыре мяча и отдал десять голевых передач. Ранее играл за футбольный клуб «Москва».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--10b7d9cb06bacd8e314c" data-vnd="10b7d9cb06bacd8e314c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=10b7d9cb06bacd8e314c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе ЦСКА Набабкин трижды стал чемпионом России, четыре раза — обладателем серебряной медали и один раз — бронзовой. Помимо этого, вместе с московским клубом он два раза выиграл Кубок России и трижды — Суперкубок России. В составе национальной сборной провел пять матчей.