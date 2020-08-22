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17:23 (мск), источник: ТАСС

У футболиста ЦСКА Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

ТАСС, 22 августа. Защитник столичного ЦСКА Кирилл Набабкин порвал переднюю крестообразную связку правого колена. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист получил травму в матче третьего тура чемпионата России против петербургского «Зенита» (1:2). Он был заменен в перерыве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что Набабкину предстоит перенести операцию. О сроках восстановления 33-летнего игрока будет сообщено позднее.

ЦСКА (Москва)

Набабкин выступает за ЦСКА с сезона-2009/10, провел в общей сложности 252 матча в составе московского клуба, в которых забил четыре мяча и отдал десять голевых передач. Ранее играл за футбольный клуб «Москва».

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе ЦСКА Набабкин трижды стал чемпионом России, четыре раза — обладателем серебряной медали и один раз — бронзовой. Помимо этого, вместе с московским клубом он два раза выиграл Кубок России и трижды — Суперкубок России. В составе национальной сборной провел пять матчей.

После трех туров ЦСКА идет на пятом месте, набрав шесть очков, позднее в субботу клуб примет казанский «Рубин».

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