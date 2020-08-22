У футболиста ЦСКА Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки
ТАСС, 22 августа. Защитник столичного ЦСКА Кирилл Набабкин порвал переднюю крестообразную связку правого колена. Об этом сообщает
ТАСС, 22 августа. Защитник столичного ЦСКА Кирилл Набабкин порвал переднюю крестообразную связку правого колена. Об этом сообщает
Футболист получил травму в матче третьего тура чемпионата России против петербургского «Зенита» (1:2). Он был заменен в перерыве.
Сообщается, что Набабкину предстоит перенести операцию. О сроках восстановления 33-летнего игрока будет сообщено позднее.
Набабкин выступает за ЦСКА с сезона-2009/10, провел в общей сложности 252 матча в составе московского клуба, в которых забил четыре мяча и отдал десять голевых передач. Ранее играл за футбольный клуб «Москва».
В составе ЦСКА Набабкин трижды стал чемпионом России, четыре раза — обладателем серебряной медали и один раз — бронзовой. Помимо этого, вместе с московским клубом он два раза выиграл Кубок России и трижды — Суперкубок России. В составе национальной сборной провел пять матчей.
После трех туров ЦСКА идет на пятом месте, набрав шесть очков, позднее в субботу клуб примет казанский «Рубин».