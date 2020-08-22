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18:07 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» одержал волевую победу над «Химками» в матче РПЛ, забив два мяча за минуту

ХИМКИ /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» на своем поле со счетом 1:2 уступили грозненскому «Ахмату» в матче четвертого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (73-я минута, с пенальти) и признанный лучшим игроком матча Артем Тимофеев (74). У проигравших отличился Егор Данилкин (21). На 65-й минуте игры полузащитник подмосковной команды Артем Полярус не сумел реализовать пенальти.

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На 77-й минуте защитник «Химок» Брайан Идову получил вторую желтую карточку и покинул поле, в компенсированное время был удален и его одноклубник Кирилл Боженов.

«Химки» еще не выигрывали в текущем сезоне РПЛ (три поражения, одна ничья), в турнирной таблице клуб идет на 15-м месте, имея в активе одно очко. «Ахмат» поднялся на четвертую строчку, набрав семь очков.

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Российская Премьер-Лига

В пятом туре «Химки» 25 августа на выезде сыграют с тульским «Арсеналом», подопечные Андрея Талалаева днем позднее в гостях сыграют со столичным «Локомотивом».

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1:2
Первый тайм: 1:0
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