«Ахмат» одержал волевую победу над «Химками» в матче РПЛ, забив два мяча за минуту

В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (73-я минута, с пенальти) и признанный лучшим игроком матча Артем Тимофеев (74). У проигравших отличился Егор Данилкин (21). На 65-й минуте игры полузащитник подмосковной команды Артем Полярус не сумел реализовать пенальти.
На 77-й минуте защитник «Химок» Брайан Идову получил вторую желтую карточку и покинул поле, в компенсированное время был удален и его одноклубник Кирилл Боженов.
«Химки» еще не выигрывали в текущем сезоне РПЛ (три поражения, одна ничья), в турнирной таблице клуб идет на 15-м месте, имея в активе одно очко. «Ахмат» поднялся на четвертую строчку, набрав семь очков.
В пятом туре «Химки» 25 августа на выезде сыграют с тульским «Арсеналом», подопечные Андрея Талалаева днем позднее в гостях сыграют со столичным «Локомотивом».