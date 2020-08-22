«Ахмат» одержал волевую победу над «Химками» в матче РПЛ, забив два мяча за минуту

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (73-я минута, с пенальти) и признанный лучшим игроком матча Артем Тимофеев (74). У проигравших отличился Егор Данилкин (21). На 65-й минуте игры полузащитник подмосковной команды Артем Полярус не сумел реализовать пенальти.

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На 77-й минуте защитник «Химок» Брайан Идову получил вторую желтую карточку и покинул поле, в компенсированное время был удален и его одноклубник Кирилл Боженов.

«Химки» еще не выигрывали в текущем сезоне РПЛ (три поражения, одна ничья), в турнирной таблице клуб идет на 15-м месте, имея в активе одно очко. «Ахмат» поднялся на четвертую строчку, набрав семь очков.

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