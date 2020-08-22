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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» страдает из-за веры в Кайо. Бразилец провалил матч с «Уралом»

Шикарный гол Подберёзкина привёл к поражению «Краснодара».

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Источник: РИА "Новости"

У «Краснодара» второе поражение за четыре тура. Только если в матче с «Локомотивом» нельзя было понять, кто выглядел лучше (в чем-то, безусловно, «Краснодар»), то теперь остались другие ощущения.

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Во многом причиной стало отсутствие в основе Петрова, де Вильены и, конечно, Вандерсона. Без них команда Мусаева казалась разбитой. Тут и нервозная игра в целом, и, как следствие, сразу две штанги ворот Сафонова (справедливости ради, у гостей была перекладина). Любители статистики привыкли, что уж по штангам/перекладинам «Краснодар», как правило, впереди — последние два сезона «быки» были лидерами РПЛ по ударам в каркас. Хотя это, конечно, второстепенные детали.

Краснодар (Краснодар)

Важнее сейчас говорить о том, есть ли у «Краснодара» план «Б». Если команда пропускает первой, то потом словно что-то перестаёт работать. А нужно понимать: время от времени всегда будет залетать что-то шальное. С натяжкой шальным можно назвать и удар Подберёзкина.

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Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Шикарный выстрел, хотя в РПЛ подобное зачастую летит мимо, а не в створ. Чтобы с такой силой пробить с лёта в одно касание… Периодически удаётся Бикфалви, но на этот раз исполнил Подберёзкин в ворота своей бывшей команды. И казалось бы, третья минута — впереди ещё весь матч, но хоть игра и раскрылась в обе стороны (всё-таки «Урал» — это не «Уфа»), однако отыграться у гостей так и не получилось. Моменты для этого были. Просто «Краснодар» стабильно хорош в создании моментов, но плох в реализации. Болезнь «Манчестер Сити» какая-то. Само собой, с поправкой на уровень.

Отыграться стало ещё тяжелее, когда «Краснодар» оказался в меньшинстве. Кайо получил две жёлтые карточки, которые ещё будут обсуждаться. Вполне могу представить, чтобы судья ограничился просто фолом в обоих случаях. Особенно в первом. Эмоции Мусаева в адрес арбитра понятны. У нас как бы запрещено критиковать судей, но иногда это является самой естественной реакцией.

На самом деле претензии к Кайо возникают не из-за удаления (впрочем, и в тех двух эпизодах он мог сыграть лучше). Дело в том, как он обрезался. Когда его прессингуют, ему не удаётся сохранить мяч. Просто выносить мяч вперёд несвойственно «Краснодару», но сохранить владение тоже не получается. В результате бразилец теряет мяч в одном метре от своей штрафной — и вот это уже проблема. Да, Кайо был полезен в атаке и едва не забил, но всё это лишнее напоминание о том, что он изначально был хавбеком, а не защитником. Хотя частично «обрезы» Кайо можно оправдать тем, что риск при неудачном счёте более оправдан.

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Следующий матч Кайо точно пропустит из-за красной карточки. Примечательно, что для ЦСКА опять всё неплохо складывается. Перед матчем с прямым конкурентом соперник теряет центрального защитника. Правда, в случае с Ракицким это не сильно помогло «армейцам».

Есть ощущение, что Кайо может не только в пятом туре не сыграть, но и в последующих матчах. Не то чтобы Спайич безупречен, но с ним вроде было меньше нервозности в обороне. Тут ведь ещё и непонятно, в каком состоянии травмированный Спайич. Казалось, что он должен был уже вернуться, но мы видим, что сегодня он даже не попал в заявку на матч. Отсюда и Кайо, который не может отдать элементарную передачу, Мартынович не дотягивается до мяча и случается перехват (18-я минута).

И подобные ошибки у бразильца появляются постоянно. В прошлом туре он уже на 13-й секунде подарил сопернику выход один на один. В позапрошлом туре — неуклюже пролетел мимо Миранчука, который обработал мяч и забил.

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Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Краснодар» — упёртая команда. Она верит в свою концепцию развития. В целом действия клуба выглядят последовательными.

Условные «Спартак» и «Динамо» не имеют своего явного стиля (понимаю, что напишут в комментариях). Меняются тренеры, меняются футболисты, но нет системы. У «Краснодара» она прослеживается.
Российская Премьер-Лига

И именно благодаря ей команда Галицкого показывает в целом хорошие результаты — оказываясь в топ-3 последние пару лет. Только крайне уверенная в себе команда может выдать такой сокрушительный матч в Порту, который мы видели год назад. Однако, если что-то начинает сбоить, то признавать это тяжелее, чем при отсутствии системы.

Григорий Телингатер

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