«Краснодар» страдает из-за веры в Кайо. Бразилец провалил матч с «Уралом»
Шикарный гол Подберёзкина привёл к поражению «Краснодара».
Шикарный гол Подберёзкина привёл к поражению «Краснодара».
У «Краснодара» второе поражение за четыре тура. Только если в матче с «Локомотивом» нельзя было понять, кто выглядел лучше (в
Во многом причиной стало отсутствие в основе Петрова, де Вильены и, конечно, Вандерсона. Без них команда Мусаева казалась разбитой. Тут и нервозная игра в целом, и, как следствие, сразу две штанги ворот Сафонова (справедливости ради, у гостей была перекладина). Любители статистики привыкли, что уж по штангам/перекладинам «Краснодар», как правило, впереди — последние два сезона «быки» были лидерами РПЛ по ударам в каркас. Хотя это, конечно, второстепенные детали.
Важнее сейчас говорить о том, есть ли у «Краснодара» план «Б». Если команда пропускает первой, то потом словно
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Шикарный выстрел, хотя в РПЛ подобное зачастую летит мимо, а не в створ. Чтобы с такой силой пробить с лёта в одно касание… Периодически удаётся Бикфалви, но на этот раз исполнил Подберёзкин в ворота своей бывшей команды. И казалось бы, третья минута — впереди ещё весь матч, но хоть игра и раскрылась в обе стороны (всё-таки «Урал» — это не «Уфа»), однако отыграться у гостей так и не получилось. Моменты для этого были. Просто «Краснодар» стабильно хорош в создании моментов, но плох в реализации. Болезнь «Манчестер Сити»
На самом деле претензии к Кайо возникают не
Следующий матч Кайо точно пропустит
Есть ощущение, что Кайо может не только в пятом туре не сыграть, но и в последующих матчах. Не то чтобы Спайич безупречен, но с ним вроде было меньше нервозности в обороне. Тут ведь ещё и непонятно, в каком состоянии травмированный Спайич. Казалось, что он должен был уже вернуться, но мы видим, что сегодня он даже не попал в заявку на матч. Отсюда и Кайо, который не может отдать элементарную передачу, Мартынович не дотягивается до мяча и случается перехват (18-я минута).
И подобные ошибки у бразильца появляются постоянно. В прошлом туре он уже на 13-й секунде подарил сопернику выход один на один. В позапрошлом туре — неуклюже пролетел мимо Миранчука, который обработал мяч и забил.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
«Краснодар» — упёртая команда. Она верит в свою концепцию развития. В целом действия клуба выглядят последовательными.
И именно благодаря ей команда Галицкого показывает в целом хорошие результаты — оказываясь в топ-3 последние пару лет. Только крайне уверенная в себе команда может выдать такой сокрушительный матч в Порту, который мы видели год назад. Однако, если
Григорий Телингатер