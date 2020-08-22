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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист помог клубу РПЛ забить два гола за минуту и вырвать волевую победу

Казахстанский защитник Марат Быстров провел второй матч за грозненский «Ахмат», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

28-летний игрок вышел в стартовом составе на матч четвертого тура российской премьер-лиги с «Химками». Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ахмата». В составе победителей забили Владимир Ильин (73-я минута, с пенальти) и Артем Тимофеев (74).

У «Химок» отличился Егор Данилкин (21). При этом на 65-й минуте игрок хозяев Артем Полярус не реализовал пенальти, на 77-й минуте с поля был удален его одноклубник Брайн Идову, а на 94-й минуте красную карточку увидел перед собой еще один футболист «Химок» Кирилл Боженов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ахмат» набрал семь очков после четырех туров. На счету «Химок», потерпевших три поражения в четырех матчах, один балл.

Для Быстрова этот матч стал вторым в РПЛ. В «Ахмат» он перешел 16 августа, подписав двухлетний контракт.

Российская Премьер-Лига

С 2017 года Быстров принадлежал «Астане», за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в «Тобол», а с 2019 года играл за «Ордабасы» Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол.

В октябре 2018 года Быстров принял казахстанское гражданство. В феврале 2019-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА.

До переезда в КПЛ Быстров выступал в России за «Тамбов», «Челябинск» и «Магнитогорск». Родился же футболист в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию, его мама — этническая казашка из Челябинской области.

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